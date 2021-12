Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Giuseppe torna Milano? La reazione di Agnese stupirà tutti!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. Nei nuovi episodi della Soap, in onda dopo Natale, Giuseppe torna a Milano? Agnese potrebbe avere una reazione completamente inaspettata!

I nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, in arrivo dopo Natale, riserveranno molte ma molte sorprese. Le Anticipazioni della Soap e le Trame delle nuove puntate ci parlano di un probabile spiacevole ritorno: quello di Giuseppe. Ebbene sì, stando agli spoiler, l'Amato potrebbe far ritorno a Milano dopo aver scoperto dei dettagli inquietanti sulla sua seconda famiglia in Germania. Ma quello che più stupirà gli spettatori – ve lo assicuriamo – sarà la reazione di Agnese, da grandi applausi. Ma scopriamo cosa ci aspetta dopo la pausa natalizia de Il Paradiso.

Giuseppe ha lasciato Milano ne Il Paradiso delle Signore

Il mese di novembre è stato molto difficile per Agnese. La povera sarta è venuta a sapere che Giuseppe, l'uomo per cui ha rinunciato ad Armando, ha avuto un figlio dalla sua amante Petra. Tutti i suoi sforzi per recuperare il suo matrimonio non sono serviti e si è ritrovata sola ad affrontare una verità difficile da digerire e persino da raccontare. Come sappiamo, Agnese ha deciso di non rivelare nulla ai suoi figli e di fingere che suo marito sia dovuto tornare in Germania per questioni personali. Ma questa bugia ha finito per metterla in grosse difficoltà. Salvatore e Tina hanno infatti scoperto che tra la loro mamma e il signor Armando c'è del tenero e hanno accusato lei di essere l'unica responsabile di quanto successo con il loro amato padre. Tutto questo sino alle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore, in cui – finalmente – tutti i nodi sono venuti al pettine.

Il Paradiso delle Signore: Agnese e Armando finalmente liberi di vivere il loro amore

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore, Agnese ha deciso di rivelare a Salvatore, la verità sul loro padre. Stanca di essere accusata di essere lei la causa della partenza di Giuseppe e preoccupata che Armando subisse ancora l'ira funesta dei suoi figli, la sarta ha scelto di rivelare ai suoi bambini quanto combinato dal loro papà. Una scelta difficile visto che Agnese non avrebbe mai voluto che Salvo e Tina perdessero la stima nei confronti del loro genitore. Ma stanca di dover pagare per colpe non sue, ha deciso di scegliere il male minore e di riavere finalmente accanto i suoi “piccoli”. Così facendo Agnese e Armando sono finalmente liberi di vivere il loro amore, stavolta alla luce del sole. Ma se le cose rischiassero di prendere una piega inaspettata?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Giuseppe potrebbe tornare a Milano

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano infatti che Giuseppe potrebbe tornare a Milano. Secondo gli spoiler, l'Amato potrebbe scoprire molto presto di essere stato ingannato. Petra e Girolamo potrebbero infatti essersi messi d'accordo per spillargli soldi. E se così fosse, il papà di Salvatore, Tina e Antonio potrebbe decidere di ritornare a casa, deciso a ottenere il perdono da parte di Agnese. E cosa succederà? La buona sarta, religiosa com'è, deciderà anche stavolta di troncare la sua relazione con Armando e di tornare con suo marito?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Agnese dice no. Non lascerà Armando!

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Agnese potrebbe stupire tutti! Contrariamente a quanto tutti ci aspetteremmo da lei, la sarta – al possibile ritorno di Giuseppe – potrebbe avere una reazione inaspettata. Gli spoiler infatti ci rivelano che la mamma di Tina e Salvatore non solo non accoglierà il marito a braccia aperte ma gli farà capire di non essere disposta a perdonarlo. Ma soprattutto farà ben presente che stavolta non rinuncerà ad Armando, l'unico uomo – in questi lunghi anni – a esserle stato davvero vicino. Una svolta nelle Trame de Il Paradiso che ci fa – già da ora – saltare sul divano, felici che il vero amore trionfi!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1.