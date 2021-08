Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Giuseppe smascherato. La sua amante lo mette nei guai con Agnese!

Anticipazioni TV

L'armonia della famiglia Amato sta per essere spazzata via dall'arrivo di Petra...

Guai in vista per Giuseppe Amato nella sesta stagione de Il Paradiso delle Signore!

Il Paradiso delle Signore 6: Arriva Petra

Il Paradiso delle Signore sta per tornare! A partire da lunedì 13 settembre 2021, i fedelissimi della soap opera di Rai 1 potranno scoprire che cosa accadrà nella sesta stagione, che, stando a quanto trapelato finora, sarà ricca di colpi di scena! Uno di questi riguarderà proprio Giuseppe Amato, il quale vivrà un momento più che difficile.

La relazione extraconiugale dell'Amato, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6

L'armonia in casa Amato verrà spazzata via quando l'amante segreta di Giuseppe metterà piede in Italia. Ovviamente, nessuno era al corrente della relazione extraconiugale dell'uomo, il quale ha conosciuto Petra durante il soggiorno in Germania. Infatti, nell'attimo in cui la moglie, Agnese, ed i figli lo verranno a sapere, resteranno scioccati!

Il Paradiso delle Signore 6: Gli Amato sono sconvolti

Gli Amato erano convinti che Giuseppe fosse morto, dato che non si avevano da tempo più notizie di lui; invece, il capofamiglia era vivo e vegeto, ed aveva pesino dato avvio ad una nuova storia d'amore in Germania, evidentemente pronto a costruirsi una nuova vita. Tuttavia, l'Amato farà ritorno a casa, e verrà accolto festosamente da tutti... ma il giorno in cui anche la suddetta amante giungerà a Milano, inizieranno i guai.

Petra e Giuseppe hanno una figlia, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6

La donna lo smaschererà davanti alla consorte e ai figli, e, come se la sua presenza (e la sua scottante rivelazione) non fosse abbastanza, con sé porterà persino una bambina! Quindi, oltre ad avere un'amante segreta, a quanto pare Giuseppe ha anche una figlia segreta, concepita durante il soggiorno in Germania. Come reagirà Agnese?

Scopri le ultime news su Il Paradiso delle Signore.