Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Gemma sta mentendo? Stefania dovrà fare i conti di nuovo con lei?

La gravidanza di Gemma sta creando grande scalpore e potrebbe nascondere un grande segreto. Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai1.

Si susseguono ormai da diverso tempo, i sospetti sulla gravidanza di Gemma. Sul web se ne parla da diverso tempo e le voci non sembrano destinate a cessare. Sono in molti infatti a ribadire che la Zanatta stia nascondendo un grande segreto, ovvero che il padre di suo figlio non sia Carlos, bensì Marco.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Roberto sospetta che Gemma stia mentendo

Nella puntata di venerdì scorso, Roberto ha cominciato ad avere qualche dubbio sulla gravidanza di Gemma. Il Landi non sarà troppo convinto che la sua amica stia dicendo la verità e inizierà a pensare che la Zanatta stia nascondendo qualcosa, persino a lui. Sul web si parla da diverso tempo del fatto che il piccolo che Gemma aspetta, non sia figlio di Carlos ma bensì di Marco. I due, che abbiamo visto molto vicini durante il breve ritorno in Italia de Di Sant'Erasmo, potrebbero aver avuto una notte di passione, in ricordo dei vecchi tempi.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Il figlio di Gemma è di Marco?

Gemma potrebbe quindi aver passato una notte d'amore con Marco, disperato per via della freddezza di Stefania. Si tratta però di un'ipotesi, visto che non è stata mandata in onda alcuna scena di questo tipo e quindi non abbiamo certezza che la Zanatta abbia tradito di nuovo la fiducia di Stefania, cadendo tra le braccia del suo fidanzato. I sospetti di Roberto ci mettono però la pulce nell'orecchio e ci fanno pensare che la Venere non abbia saputo resistere e che alla fine sia davvero successo quanto si dice, da giorni, sul web. Le nostre remore a parlarvi di questo argomento, cominciano a vacillare e cominciamo davvero a credere che Gemma possa aver combinato un altro disastro e che per rimediare, abbia detto una bella bugia alla sua famiglia, fingendo che il bambino fosse di Carlos.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: cosa succederà nelle ultime puntate della Soap?

La bugia che Gemma ha presumibilmente raccontato, potrebbe pure essere a fin di bene. Dopo essersi resa conto di aver combinato un altro guaio, la ragazza ha cercato di rimediare con Carlos. Purtroppo però le cose per lei si stanno mettendo molto male e si troverà a dover scegliere se allevare da sola il bambino o darlo in adozione a Ezio e Veronica. Nelle puntate finali della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, Stefania – che tornerà a Milano – potrebbe non solo scoprire della gravidanza della sorellastra ma anche venire a conoscenza del fatto che Marco sia il padre della creatura. E se così fosse, la Colombo potrebbe decidere di rompere definitivamente con lui, con cui ha già qualche problema. Se questa verità venisse a galla e Marco fosse disposto a prendersi le sue responsabilità – cosa che il ragazzo potrebbe veramente fare – Ezio guadagnerebbe la libertà che spera e a cui si è detto pronto a rinunciare, per non abbandonare le Zanatta a un destino infausto. Insomma questo segreto potrebbe davvero farci sobbalzare al fotofinish della Soap.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.