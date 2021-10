Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Gemma nuova Venere de Il Paradiso?

Anticipazioni TV

La perfida sorellastra di Stefania, probabilmente, sta per diventare una commessa del grande magazzino.

Gemma potrebbe presto indossare la divisa da Venere! Come la prenderà Stefania?

Il Paradiso delle Signore: Paola Galletti è incinta?

La commessa Paola Galletti ha un importante annuncio da fare. Che cosa vorrà mai comunicare la giovane alle colleghe? Probabilmente, Paola è incinta di suoi marito Franco! D'altra parte, Sofia, Irene e Dora sono d'accordo sul fatto che la ragazza in questione abbia messo su qualche chilo... Quindi, la Galletti sarebbe pronta a lasciare un posto vacante al Paradiso, dovendosi prendere cura di sé e del nascituro, riposando. Chi la sostituirà? Stando agli ultimi rumor, la nuova arrivata, Gemma, indosserà presto la divisa de Venere!

Gemma e Stefania colleghe, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Stefania si ritroverebbe a lavorare gomito a gomito con la perfida sorellastra, la quale ha un atteggiamento più che ostile nei suoi confronti. La figlia di Veronica, infatti, è gelosa delle attenzioni che la madre ed Ezio riservano alla Colombo, pertanto fa di tutto pur di rendere a quest'ultima la vita impossibile. Come reagirebbe allora Stefania alla notizia?

Il Paradiso delle Signore: Gemma odia Stefania!

Senza ombra di dubbio, la figlia di Gloria non sarebbe entusiasta di dover avere a che fare con Gemma anche sul posto di lavoro, al grande magazzino. Sin dal loro primo incontro, le due non sono riuscite ad andare d'accordo, ma principalmente per volere della new entry dai capelli fulvi: Stefania non ha niente contro Gemma, è Gemma a detestare Stefania!

