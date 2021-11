Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Flora scompare. Adelaide ricercata dall'Interpol!

Anticipazioni TV

Che fine hanno fatto la Gentile Ravasi e la di Sant'Erasmo?

L'Interpol arriva a Milano: la Contessa, nei guai fino al collo, si dà alla fuga. Intanto, durante la sfilata al grande magazzino, la figlia del defunto Achille svanisce nel nulla...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Flora ed Umberto cedono alla passione!

Cresce l'intesa tra Flora ed Umberto. Mentre quest'ultimo prova a rassicurare Adelaide, bacia la ragazza! Tra i due, infatti, l'attrazione è palese, ed insopprimibile, tanto che, nel momento in cui il Guarnieri sorprende la Gentile Ravasi a ficcanasare nel suo studio, invece d'infuriarsi, l'attira a sé e poggia le labbra sulle sue. L'intenzione degli "amanti" è di non farne parola con nessuno, in particolar modo con la Contessa.

Adelaide si dà alla fuga, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Tuttavia, la di Sant'Erasmo ha anche altro a cui pensare. Da quando è giunta a Milano, la figlia del defunto Ravasi ha iniziato ad investigare su questa misteriosa morte. Flora, capendo che c'è qualcosa di losco sotto, non si rassegna all'idea che la dipartita del padre possa restare impunita. Persino Cosimo, rimpatriato appositamente per fornirle delle informazioni utili, ha tentato di aiutarla. Ora, le indagini sulla tragica scomparsa di Achille sono state riaperte ufficialmente... e la zia di Marco prima trema, poi fugge. L'attrice che la interpreta, Vanessa Gravina, ha recentemente dichiarato in un'intervista al magazine diretto da Riccardo Signoretti che Adelaide "sarà costretta ad una vera e propria fuga", perché "arriverà l'Interpol"!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Che fine ha fatto Flora?

Nel frattempo, la giovane stilista sta lavorando alla nuova collezione de Il Paradiso delle Signore, e presto proprio all'interno del grande magazzino avrà luogo una sfilata. Chiunque, ovviamente, sarà impegnato affinché l'evento risulti un successo. Oltre ai dipendenti, ci saranno fotografi, giornalisti ed altri personaggi degni di nota; Umberto stesso presenzierà... e si stupirà, quando non vedrà sul palco la Gentile Ravasi per i ringraziamenti ed i saluti finali! La domanda è: la ragazza riapparirà sul palco al termine della sfilata con una sorpresa, oppure svanirà nel nulla per davvero?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 22 al 26 novembre 2021.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1.