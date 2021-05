Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Fiorenza, pronta a vendicarsi di Ludovica, prende di mira Marcello

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che, nelle puntate della soap in arrivo su Rai 1, Fiorenza ha intenzione di giocare un tiro mancino a Ludovica...

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non smettono di sconvolgere i telespettatori. Le trame delle puntate della soap di Rai 1 ci rivelano che Marcello potrà tornare ad essere un uomo libero grazie all'intervento di Ludovica. Tuttavia, la Brancia di Montalto dovrà pensare anche a se stessa: infatti, dopo essere stata in grado di raggiungere il suo scopo, ossia far scarcerare l'amato Barbieri grazie all'aiuto dell’avvocato Finzi, Fiorenza si metterà all'opera per architettare un'autentica vendetta contro di lei!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello esce dal carcere

Marcello era costretto ad eseguire gli ordini di un temibile malvivente, il Mantovano, il quale, ricattandolo, lo teneva in pungo. Dopo la confessione dell'aguzzino, il giovane barista si è trovato difronte ad un bivio: fuggire da Milano oppure consegnarsi spontaneamente alle autorità? Il Barbieri, nonostante per un momento abbia pensato di prendere la via della fuga, ha preferito essere coraggioso ed onesto, e si è costituito. Marcello è così finito dietro le sbarre. Ludovica, però, follemente innamorata di lui, è determinata a farlo scagionare. In effetti, dopo il suo intervento, il barista tornerà finalmente a piede libero. Sembra dunque che l'impresa della Brancia di Montalto, la quale si servirà dell'aiuto di un amico, ossia dell'avvocato Finzi, andrà a buon fine. Tuttavia, per i due amanti, finalmente ricongiunti, non è ancora arrivato l'agognato momento del "...e vissero per sempre felici e contenti".

Fiorenza pronta a vendicarsi di Ludovica, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Fiorenza si è vista sottrarre il posto da vicedirettrice del Circolo da Ludovica, ed ora ha tutte le intenzioni di fargliela pagare. Pertanto, la Gramini vuole indagare, nella speranza di trovare qualche scheletro nell'armadio della Brancia di Montalto da poter utilizzare contro di lei. Così, la donna inizia a muovere i primi passi da investigatrice e concentra le proprie attenzioni sui frequenti incontri tra Ludovica e l'avvocato Finzi. Perché i due si vedono tanto spesso? Fiorenza, ovviamente, sospetta che ci sia qualcosa sotto...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Fiorenza scopre la verità su Ludovica e Marcello!

Che cosa scoprirà la Gramini? Anzitutto, verrà a sapere che Marcello è stato arrestato. Inoltre, in una data occasione, Ludovica sarà costretta ad abbandonare in tutta fretta il Circolo, perché riceverà un importante avviso da Finzi. La Gramini la pedinerà, e davanti ai propri occhi avrà la prova tangibile dell'amore segreto tra la rivale e l'ormai ex galeotto. Non è così difficile immaginare in che modo Fiorenza sfrutterà la novità per danneggiare la Brancia di Montalto: farà leva sul fatto che quest'ultima sia invischiata in una relazione con un delinquente affinché venga dichiarata inadeguata a ricoprire il prestigioso ruolo da vicedirettrice del Circolo! Tenterà di farla mettere alla porta, insomma, per poter tornare a ricoprire la carica che, evidentemente, non si è mai rassegnata ad aver perso. I problemi per Ludovica, quindi, non sono finiti, anzi: purtroppo per lei sono appena cominciati!

