Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ezio, Gloria e Stefania, la verità verrà a galla?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore per le Puntate in onda su Rai1 dopo Natale. Stefania scoprirà il segreto di Gloria ed Ezio. Degli indizi ci dicono di sì!

Il Paradiso delle Signore continuerà ad appassionarci dopo le vacanze di Natale, precisamente dal 3 gennaio 2021. Tra le Trame che più ci intrigano in questa Settima Stagione, c'è sicuramente la storia di Ezio, Gloria e Stefania. La Venere ignora che da ormai quasi un anno lavora fianco a fianco con sua madre – che lei crede morta – e stando alle ultime puntate andate in onda prima della pausa natalizia, è destinata a non scoprirlo mai. Gloria deve morire o meglio deve fornire al marito un falso certificato che attesti la sua morte. Solo con la promessa di averlo il Colombo ha potuto chiedere la mano di Veronica. Ma se le cose cambiassero proprio a causa di questo certificato?

Il Paradiso delle Signore: Stefania felice per la sua nuova famiglia!

Nelle puntate andate in onda le scorse settimane, abbiamo visto come Stefania si sia abituata a vivere finalmente con una famiglia unita. La ragazza si è affezionata tantissimo sia a Veronica che a Gemma, con cui ha messo da parte le gelosie del passato. E lo ha comunicato a Gloria, durante una delle giornate lavorative al Paradiso delle Signore. La Moreau si è dimostrata felice per la sua adorata bambina e ancora una volta ha mantenuto la sua parola e ha rispettato il patto fatto con Ezio: Stefania non deve scoprire che lei è sua madre. Ma Gloria è stata chiamata a un altro sacrificio, quello di morire.

Gloria deve morire ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni

Ezio ha chiesto a Gloria di avere un certificato che attesti la sua morte. La Moreau dovrà prendere una decisione difficilissima per la sua vita. Dando all'ex marito queste carte uscirà per sempre di scena e perderà qualsiasi occasione di ricostruire una famiglia con lui e Stefania. L'incontro pre – natalizio tra lei, Veronica e il Colombo ci ha mostrato come la capo commessa si trovi molto in imbarazzo davanti alla nuova compagna del marito e di come soffra ancora moltissimo per la loro separazione. Non era di certo un segreto, visto che l'abbiamo sentita più volte nelle sue confessioni ad Armando. Ma quello che ancora non sappiamo è se deciderà o meno di consegnare il documento a Ezio. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano però un particolare: lei si procurerà davvero il documento e questo potrebbe essere trovato proprio dalla persona che non doveva sapere nulla: Stefania!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Stefania scopre che Gloria e sua madre?

Ci sono alcuni spoiler che ci fanno pensare che, nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dopo Natale, Stefania scoprirà o almeno comincerà a sospettare che Gloria sia sua madre. Le Anticipazioni ci parlano di due ipotesi. La prima ci dice che la Venere riconoscerà nei sacchetti preparati dalla Moreau il profumo di sandalo che usava la sua mamma. La seconda invece ci rivela che Stefania troverà il documento falso della morte di sua madre ma non ci spiega dove potrebbe scovarlo. Il nostro fiuto ci porta a pensare che la giovane possa rinvenirlo tra le cose della sua “capa” e che sia per questo che le si accenderà la lampadina. Ma anche se lo trovasse tra le cose di suo padre, potrebbe comunque accendersi in lei il desiderio di andare più a fondo nella morte della sua cara mamma. E se indagasse, scoprirebbe che le cose non stanno come lei pensa da tempo!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Gloria darà del filo da torcere a Veronica

Quel che è certo è che, se questa storia venisse a galla, non ne uscirà solo Stefania con le ossa rotte. Anche Veronica soffrirà tantissimo nello scoprire che il suo compagno è ancora sposato e che la moglie – ancora peggio – è viva e vegeta. Chissà se assisteremo allo scontro tra la Zanatta e la Moreau e chissà se Ezio, con le spalle al muro, prenderà le difese della sua nuova compagna. Gloria potrebbe infatti decidere di rivelare a suo marito di essere ancora follemente innamorata di lui, di voler rompere il loro patto e di voler riprendere il posto, quello che ormai da qualche tempo è occupato da Veronica.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.