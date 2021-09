Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ecco perché Anna è tornata a Milano

Anticipazioni TV

Nella sesta stagione della soap di Rai 1, l'ex Venere rimette piede nel capoluogo lombardo... ma per quale ragione?

Perché la bella Imbriani tornerà a Milano? Ecco svelato il motivo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio ed Anna diventeranno una coppia?

I fedelissimi de Il Paradiso delle Signore sono impazienti che arrivi lunedì 13 settembre per scoprire che cosa accadrà nella nuova stagione della soap tutta italiana di Rai 1. Nel frattempo, essi non possono far altro che tentare di soddisfare la loro curiosità con qualche anticipazione. Ad esempio, nell'ultimo periodo sono iniziate a circolare delle voci che riguardano proprio uno dei protagonisti più amati, ossia Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni. A quanto pare, infatti, la vita sentimentale di questo personaggio subirà un vero e proprio stravolgimento.

Il ritorno di Anna Imbriani, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Anna Imbriani era una delle Veneri, ma soprattutto era un'amica del Conti, e la fidanzata di Quinto Reggiani, insieme al quale aveva lasciato il capoluogo lombardo. La giovane, ovviamente, non ha mai pensato a Vittorio come ad un partner... eppure le cose adesso potrebbero cambiare. Ora, Anna sta per tornare a Milano, insieme a sua figlia. È stata proprio l'attrice che la interpreta, Giulia Vecchio, a dare qualche spoiler in merito alla nuova vita del suo personaggio.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ecco perché Anna torna a Milano

In una recente intervista, l'attrice ha dichiarato: "Anna ritorna a Milano perché Quinto è morto". Dunque, non riuscendo a crescere la piccola Irene potendo contare soltanto sulle sue forze, ha deciso di tornare in città, con il fine di chiedere una mano, in un primo momento, però, non a Vittorio, bensì a Roberto Landi. Infatti, anche quest'ultimo sta per tornare: dopo essere finito in un matrimonio senza amore, il grafico pubblicitario ora è decisamente più sereno, e sicuro di sé... tanto che non avrà paura di palesare e difendere la sua omosessualità.

Scopri le ultime news su Il Paradiso delle Signore.