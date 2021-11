Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Dante e Sandro di nuovo al Paradiso, ma quando?

Anticipazioni TV

L'ex spasimante di Marta e l'ex marito di Tina stanno per rimettere piede nel grande magazzino.

Il Romagnoli ed il Recalcati di nuovo a Milano!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tina e Sandro si sono lasciati

In questa sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, Tina Amato è tornata in Italia... da sola. La giovane era infatti volata fino a Londra, in compagnia del marito, Sandro, con la speranza di dare avvio lì ad una sfavillante carriera da cantante. Qualcosa, però deve essere andato storto. L'Amato non è riuscita neanche a parlare con i suoi genitori, Agnese e Giuseppe, desiderosi di capire che cosa sia successo in Inghilterra con il grande assente, il coniuge. Chiaramente, la love story tra i due è giunta al capolinea, però...

Sandro torna in Italia da Tina, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Al momento, la cantante sta valutando se sia il caso di sottoporsi all'intervento chirurgico consigliato dal medico: l'operazione potrebbe essere l'unica soluzione che ha per tornare ad incantare i più con la sua voce. Tina, tuttavia, ha paura. Per fortuna, al suo fianco, oltre alla famiglia, c'è Vittorio, il quale è intenzionato ad incoraggiarla e a consolarla. Tra un po' di tempo, la ragazza potrebbe trovarsi faccia a faccia con un altro problema, ossia il ritorno del Recalcati. Con una Instagram Stories, l'attore che interpreta quest'ultimo, Luca Capuano, ha mostrato una foto che lo ritrae sul set della soap di Rai 1. Forse, lo rivedremo nelle puntate che andranno in onda nel 2022.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Il ritorno di Dante Romagnoli

Oltre al marito dell'Amato, sta per tornare a Milano anche Dante Romagnoli! Lo ha annunciato - sempre attraverso i suoi profili social - proprio l'attore che interpreta il personaggio in questione, Luca Bastianello. Dante, alla fine della scorsa stagione de Il Paradiso delle Signore, aveva fatto la sua comparsa per allontanare ancora di più Vittorio e Marta, avvicinandosi pericolosamente a quest'ultima. Presto, però, il pretendente della moglie del Conti è uscito di scena, non essendo riuscito a conquistarla. Per quale ragione, ora, Romagnoli sta per rimettere piede nel capoluogo lombardo, e nel grande magazzino?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1.