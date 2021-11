Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dall'8 al 12 novembre 2021: Flora e Cosimo contro Umberto e Adelaide? Sono guai!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda dall'8 al 12 novembre 2021 su Rai1 a partire dalle 15.55. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della sesta stagione della soap in onda questa settimana:

Il Paradiso delle Signore, Trame dall'8 al 12 novembre 2021

Puntata in onda Lunedì 8 novembre 2021

Primo giorno di lavoro per Gemma come Venere in prova del Paradiso e prime scaramucce con Irene. Vittorio comprende la paura di Tina di finire sotto i ferri e l'accompagna dal medico che le consiglia di operarsi se vuole recuperare la completa funzionalità della sua voce. Salvo si sente confuso da quando Anna gli ha confidato di essere vedova e di avere una figlia. Flora continua a fare domande sui Guarnieri per fare luce sugli ultimi momenti della vita di suo padre. Gloria viene presentata ufficialmente all'ignara Veronica. Tina, supportata da Vittorio, confessa tutto ai suoi genitori.

Puntata in onda Martedì 9 novembre 2021

Irene è decisa a boicottare Gemma per il bene di Stefania, che però non approva. Don Saverio insiste con Giuseppe perché parli alla moglie dell'esistenza di Petra. Flora continua a indagare sui Guarnieri e sul loro rapporto con il padre Achille Ravasi. Quando annuncia la sua partenza per Parigi, Adelaide è in ansia per quello che potrebbe rivelare Cosimo alla giovane "americana". Agnese soffre la sua crisi matrimoniale e, come sempre, trova conforto in Armando.

Puntata in onda Mercoledì 10 novembre 2021

Irene pensa che Gemma possa allontanarla da Stefania e confessa a quest'ultima il timore di perdere il suo affetto e la sua amicizia. Nella famiglia Amato ci sono posizioni diverse in merito all'operazione di Tina: Giuseppe è scettico, mentre Agnese è rincuorata da Vittorio sul fatto che andrà tutto bene e che deve sostenere la figlia. A sorpresa Cosimo arriva a Milano e Flora non parte più per Parigi. Anna va a consolare Salvo, dopo aver appreso i motivi che agitano la sua famiglia. Il medico avvisa Tina che dovrà decidere entro pochi giorni se operarsi o meno.

Puntata in onda Giovedì 11 novembre 2021

Tina, dopo aver parlato con il dottore, si confida ancora una volta con Vittorio esternando il suo scetticismo verso l'intervento. Intanto Irene cerca di portare Dora dalla sua parte nella faida contro Gemma. Stefania, invece, cerca in tutti i modo di appianare le divergenze con la sorellastra. Salvatore si offre di accompagnare Anna a trovare la figlia e la giovane resta molto colpita. Per convincere Tina, Vittorio organizza un incontro tra la Amato e una sua fan, evento che spronerà la cantate a riflettere. Flora invece, conosce finalmente Cosimo Bergamini.

Puntata in onda Venerdì 12 novembre 2021

Mentre Tina prende finalmente la sua decisione, Flora continua le sue indagini sulla morte del padre e scopre la relazione tra Umberto e Adelaide. Intanto, a Villa Guarnieri, arriva il nipote della Contessa, Marco di Sant'Erasmo. Nel frattempo, Agnese trova una busta proveniente dalla Germania nascosta tra le cose di Giuseppe e quando la apre trova la foto di un bambino. Per la Amato non ci sono più dubbi e obbliga il marito a confessare la verità sul figlio illegittimo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.