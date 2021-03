Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dall'8 al 12 marzo 2021: Vittorio in crisi. Il Paradiso rischia la chiusura...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dall'8 al 12 marzo 2021. Ecco le Trame della Soap per la prossima settimana.

Il Paradiso delle Signore, Trame dall'8 al 12 marzo 2021

Puntata in onda Lunedì 8 marzo 2021

E' l'8 marzo, la Festa delle Donne, e nel grande magazzino milanese c'è fermento per la nuova campagna incentrata sull'abito "british" di Gabriella. Preso atto che Giuseppe ha cambiato atteggiamento, Agnese ha deciso di provare a salvare il suo matrimonio e chiede ad Armando di allontanarsi da lei. Al Paradiso, intanto, compare nuovamente Maria Grazia Vettorazzo, già causa della "fuga" da Milano di Luciano e Clelia, che subito aizza le polemiche sull'abito corto esposto in vetrina.

Puntata in onda Martedì 9 marzo 2021

Dopo le minacce del Mantovano, Salvatore ha dormito in caffetteria, mentre una proposta di Adelaide convince Ludovica a non partire più per Parigi, contrariamente a quanto aveva promesso a Marcello. Dopo le critiche al vestito di Gabriella e i commenti negativi usciti sui giornali, Vittorio inizia a essere seriamente preoccupato e con l'aiuto di Umberto e Federico cerca una strategia per ridare prestigio al Paradiso. Armando soffre per l'allontanamento da Agnese e intanto Giuseppe ha trovato un amico che può fare da guardiano notturno al locale del figlio.

Puntata in onda Mercoledì 10 marzo 2021

Sulla Caffetteria incombe la minaccia de Il Mantovano. Marcello pensa disperatamente a un modo per liberarsi di lui, Irene si confida con Rocco riguardo l'ultima lite con il padre: l'uomo si è infuriato perché la figlia ha fatto da modella indossando l'abito di Gabriella. Nel frattempo, Il Paradiso delle Signore sembra perdere di giorno in giorno sempre di più il suo prestigio. La Rossi viene allora convinta da Vittorio a concedere un'intervista insieme a lui per parlare delle sue scelte stilistiche, spronando tutte le donne interessate a esprimere le loro opinioni. Marcello è pronto a mettere in atto il suo piano contro il Mantovano: coglierlo in flagrante durante il furto al Circolo e denunciarlo. Ludovica sembra però avere delle remore al riguardo...

Puntata in onda Giovedì 11 marzo 2021

L'articolo contenente l'intervista di Vittorio e Gabriella ha creato un gran trambusto, provocando una vera e propria rappresaglia di fronte le porte del Paradiso. Ma insieme alla massa di tradizionalisti che si scagliano contro l'abito di Gabriella, vi è anche un gruppo di giovani donne dalle idee progressiste pronte a sostenere a spada tratta le scelte del grande magazzino. Intanto, mentre Adelaide pensa seriamente a Ludovica come sostituta di Fiorenza Gramini nel ruolo di vicepresidentessa del Circolo, Irene è pronta a scappare nuovamente di casa. Maria, conscia della difficile situazione della Cipriani, decide di seppellire momentaneamente l'ascia di guerra e offrirle di stare per un po' insieme a lei ed Anna.

Puntata in onda Venerdì 12 marzo 2021

Marcello riesce a coinvolgere nel suo piano contro il Mantovano, una vecchia conoscenza del Castrese: Vinicio. Nel frattempo, Anna e Maria accolgono Irene come nuova coinquilina, lasciando piacevolmente sorpreso Rocco. Intanto, proprio quando le speranze di Vittorio iniziano a venire meno, improvvisamente il Paradiso riesce a risollevarsi economicamente. Purtroppo per Marcello, il suo piano per liberarsi del Mantovano salta quando Vinicio lo pugnala alle spalle tradendolo. Ma il Mantovano, sul punto di cantare vittoria, non ha fatto i conti con un ostacolo imprevisto di nome Dante Romagnoli...

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.