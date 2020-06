Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dall'8 al 12 giugno 2020: Angela trova una lettera disperata di Riccardo

Anticipazioni TV

Anticipazioni delle Trame riguardanti le puntate in Replica della seconda settimana di giugno rivelano che Angela troverà una lettera disperata scritta da Riccardo in occasione della partenza di Nicoletta.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dall'8 al 12 giugno 2020 su Rai1 alle 15.40.

Puntata in onda Lunedì 8 giugno 2020

Felice risveglio di Marta e Vittorio. A casa Amato, Agnese racconta a Rocco e Salvatore che alla cena dai Cattaneo la sera prima, c'era anche Armando e i due, che sono gelosi, la tempestano di domande; l'argomento viene ripreso anche in Caffetteria alla presenza di Marcello, divertito dal siparietto che offrono i tre. Al Circolo, Angela trova una lettera disperata che Riccardo, in un momento di totale sconforto, ha scritto la notte della mancata fuga con Nicoletta. Nel frattempo Vittorio annuncia di voler proiettare al Paradiso il carosello per la promozione della nuova collezione di abiti disegnati da Gabriella...

Puntata in onda Martedì 9 giugno 2020

Angela è indecisa se consegnare la lettera che ha trovato al giovane Guarnieri. Vittorio scopre che la nuova Venere ha qualcosa da nascondere e prende una decisione inaspettata. In caffetteria, Marcello intercetta una telefonata di Federico per Roberta e scambia qualche parola con il suo ''rivale''. E al Paradiso, viene sistemato lo schermo per la proiezione del carosello: sono tutti molto eccitati. Chi non sembra particolarmente entusiasta è Riccardo che, tornato al lavoro dopo la pausa ligure, rivede Nicoletta ripresa a casa Cattaneo con Cesare e Margherita: dolore e rabbia lo spingono a un gesto in cui rimane inesorabilmente coinvolta anche Angela...

Puntata in onda Mercoledì 10 giugno 2020

A casa Conti Marta accusa un fastidio al ventre e il marito la costringe a restare a casa. Salvatore, incoraggiato anche da Gabriella, va ad incontrare il Direttore di Banca presentatogli da Vittorio, per chiedere un prestito e poter acquistare la caffetteria; nel frattempo Marcello apprende che Armando ha scoperto il suo passato. A Villa Guarnieri Adelaide propone a strong>Umberto di trascorrere le feste in Liguria insieme a Flavia e Ludovica Brancia e a Riccardo...

Episodio di Giovedì 11 giugno 2020

Cosimo offre il suo aiuto economico a Salvatore per l’acquisto della caffetteria, ma Gabriella cerca di prendere tempo. Marcello intende giocare ai cavalli il denaro vinto al Totocalcio nella speranza di farli fruttare e Roberta se ne accorge immediatamente. Flavia accetta l’invito a cena di Umberto: i due sono sempre più vicini. Angela è in difficoltà davanti alla sue amiche quando si parla di suo fratello e del suo ruolo nella trattativa per acquistare la caffetteria.

Episodio di Venerdì 12 giugno 2020

Marcello e Roberta sembrano molto complici, la ragazza ha infatti deciso di aiutarlo con le scommesse sui cavalli; ora Marcello, capisce che è giunto il momento di confessare il suo passato a Salvatore. Silvia, gelosa di Clelia, le fa una terribile scenata, ma l'epilogo non è come la moglie di Luciano si aspettava. Il marito deve trattenersi davvero in ufficio sino a tardi per dei conteggi. Umberto ha di nuovamente invitato Flavia a cena, ma questa volta Riccardo, in partenza per Cortina, non li disturba.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.