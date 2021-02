Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dall'8 al 12 febbraio 2021: Vittorio e Beatrice cedono alla passione!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dall'8 al 12 febbraio 2021. Ecco le Trame della Soap per la prossima settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dall'8 al 12 febbraio 2021 su Rai1 a partire dalle 15.55.

Il Paradiso delle Signore, Trame dall'8 al 12 febbraio 2021

Puntata in onda Lunedì 8 febbraio 2021

Vittorio informa le Veneri che Clelia e Luciano hanno lasciato il Paradiso e Milano e decide che per il momento la nuova capocommessa sarà Dora. Silvia è profondamente addolorata per la partenza del marito ma grazie anche al sostegno della zia Ernesta sembra trovare il modo per andare avanti. Arriva Anna, la cugina di Gabriella, nonché prima testimone di nozze, venuta ad aiutarla per l'organizzazione del matrimonio, la quale si accorge subito che c'è qualcosa di irrisolto tra la futura sposa e Salvatore.

Puntata in onda Martedì 9 febbraio 2021

Irene, delusa dalla scelta di Vittorio di incaricare Dora come nuova capocommessa, grazie anche a un vivace scambio di idee con Rocco, decide di cambiare atteggiamento e si mostra molto più disponibile con tutti, ma l'anomalo comportamento della ragazza preoccupa le Veneri. Ludovica è sempre più incuriosita da Federico e dallo strano ascendente che il giovane riesce ad avere su Umberto. Per provare il registratore della "panchina dell'amore", Armando incide una storia che ricalca il suo amore per Agnese: da quando è tornato Giuseppe, i due possono solo ritagliarsi piccoli momenti di intimità.

Puntata in onda Mercoledì 10 febbraio 2021

Grazie ai consigli di Vittorio, Pietro decide di lasciarsi andare con Stefania e inizia a corteggiarla. Nel frattempo al Paradiso, dopo aver ascoltato il racconto di una coppia di innamorati, le Veneri intuiscono chi saranno i vincitori del premio per San Valentino. Federico, invece, riesce a ripulire la reputazione di Ludovica agli occhi di Umberto: la giovane viene dunque invitata alle nozze di Gabriella e Cosimo. Nel mentre Salvatore capisce che l'ex fidanzata è sommersa dai dubbi. Intanto, Silvia informa Federico di voler raggiungere Nicoletta a Parigi mentre Vittorio e Beatrice sembrano sempre più attratti l'uno dall'altra. Anche un'altra coppia sembra sempre più unita: Marcello e Ludovica, che ultimamente si stanno incontrando spesso in Caffetteria.

Puntata in onda Giovedì 11 febbraio 2021

Mentre Adelaide reagisce con stupore alla notizia della presenza di Ludovica al matrimonio di Cosimo e Gabriella, Salvatore pensa di tentare il tutto e per tutto con la Rossi. Intanto, con San Valentino alle porte, Pietro prende l'iniziativa e chiede un appuntamento a Stefania, che accetta l'invito. Il ragazzo però non sa che la giovane sta solo cercando di scatenare una reazione di gelosia in Federico. Nel frattempo, Adelaide disapprova la decisione di Umberto di coinvolgere Federico negli affari di famiglia: teme che questo possa sconvolgere gli equilibri già precari dei Guarnieri. Anche Beatrice viene invitata alle nozze di Gabriella, ma la donna pensa che la sua presenza possa risultare fuori luogo. Per sbloccarla, Vittorio le fa una sorpresa...

Episodio in onda Venerdì 12 febbraio 2021

Il giorno delle nozze di Cosimo e Gabriella è arrivato e la Rossi, sdoganati i suoi dubbi, sembra aver capito a chi concedere il suo cuore una volta per tutte. Intanto, mentre Stefania inizia a sentirsi in colpa nei confronti di Pietro, Vittorio e Beatrice devono decidere chi sarà il nuovo ragioniere del Paradiso. Proprio in quel momento, una telefonata dal collegio della piccola Serena li sconvolge: la bambina ha avuto un incidente. Madre e zio si mettono subito in viaggio, ma la loro macchina subisce un guasto. Rimanere bloccati, soli e nel bel mezzo della notte, permetterà ai due di cedere alla passione...

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.