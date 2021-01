Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dall'11 al 15 gennaio 2021: Agnese sceglie Giuseppe, Armando è sconvolto!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dall'11 al 15 gennaio 2021 su Rai1 a partire dalle 15.55.

Il Paradiso delle Signore, Trame dall'11 al 15 gennaio 2021

Puntata in onda Lunedì 11 gennaio 2021

Salvo è convinto che le cose con Gabriella sarebbero andate diversamente se lei avesse letto la lettera che Agnese ha nascosto e in lui si riaccende la speranza, nonostante Marcello e Laura cerchino di fargli capire che le cose non stanno così. Per Beatrice è il primo giorno come assistente di Luciano al Paradiso e come studentessa alle scuole serali di ragioneria. Il doppio gioco di Umberto è subito scoperto da Arturo Bergamini mentre Adelaide riceve una confidenza che la preoccupa ancora di più...

Puntata in onda Martedì 12 gennaio 2021

Dopo aver ritrovato la lettera, Gabriella ripensa alla storia con Salvo e dice la sua prima bugia a Cosimo. Arturo Bergamini, dopo lo scontro avuto con Umberto sull'affare che stava per concludere con lui, inizia a indagare sulle sorti di Ravasi e riceve da Ludovica un'informazione che può tornargli utile, mentre Adelaide è preoccupata per le scelte del cognato. Armando, Pietro e Rocco sono sempre più entusiasti di formare una squadra ciclistica del Paradiso delle Signore. A Casa Conti arriva una telefonata dalla madre superiora del collegio di Serena che mette la famiglia in agitazione...

Puntata di Mercoledì 13 gennaio 2021

Dopo la chiamata dal Collegio, Vittorio decide di andare a prendere Serena per portarla a casa. Intanto Gabriella, mentre è al lavoro per realizzare la maglia che rappresenterà la squadra ciclistica del Paradiso, cerca di allontanare Salvatore. Armando rivela invece a Luciano le sue preoccupazioni per il ritorno di Agnese dalla Sicilia insieme a Giuseppe. Nel frattempo Clelia ha un malore in magazzino mentre Irene sta preparando il suo angolino per la notte. La Venere però, invece di soccorrerla, decide di non intervenire per non essere scoperta.

Puntata di Giovedì 14 gennaio 2021

Gabriella cerca di convincere Salvatore a guardare avanti, allo stesso tempo, però, anche lei è turbata dal riavvicinamen to del suo ex fidanzato. Luciano è preoccupato per le condizioni di salute di Clelia e insiste con la capocommessa per far venire il medico al Paradiso. Intanto Irene deve lasciare il magazzino e Rocco le promette che le troverà una sistemazione. Marcello invita Salvatore a chiudere con il passato, inutilmente, e lui, che continua a struggersi per Gabriella, si confida con Laura non accorgendosi dei sentimenti che la ragazza prova nei suoi confronti...

Puntata di Venerdì 15 gennaio 2021

Giuseppe spadroneggia sulla vita di Agnese, mentre Salvo, in un doloroso confronto, le chiede chiarimenti sulla lettera che ha nascosto a Gabriella. Bergamini padre ricatta abilmente Umberto riguardo alla questione Ravasi e Adelaide, sempre più preoccupata, invita il cognato a non mettersi contro di lui. Nel frattempo Cosimo propone a Federico di aiutarlo a rinnovare l'immagine della Ditta Palmieri. Tra Agnese e Armando è amore impossibile: l'addio è straziante...

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.