Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dall'1 al 5 marzo 2021: Armando intima a Ludovica di non far soffrire Marcello!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dall'1 al 5 marzo 2021 su Rai1 a partire dalle 15.55.

Il Paradiso delle Signore, Trame dall'1 al 5 marzo 2021

Puntata in onda Lunedì 1° marzo 2021

Gloria Moreau è la nuova capocommessa del Paradiso e si fa subito benvolere dalle Veneri. Vittorio, intanto, è indeciso se inserire o meno l'abito "british" nella nuova collezione, ma Gabriella è determinata a difendere il suo modello ad ogni costo. Rocco e Maria sono sempre più vicini per la soddisfazione di Giuseppe che, nel frattempo, ottiene un contratto da lavoratore dipendente al magazzino e inizia ad avere i primi contrasti con Armando.

Puntata in onda Martedì 2 marzo 2021

Gabriella fa il suo ingresso al Paradiso nel suo abito "british" e incanta le Veneri. Il furbo Giuseppe sceglie di cambiare atteggiamento nei confronti di Agnese e Armando facendo buon viso a cattivo gioco. Irene, mossa dalla gelosia, provoca Rocco dicendogli che lo stanno incastrando perché sposi Maria. Umberto chiede scusa a Federico e Vittorio per aver complicato loro la vita e, rattristato per la freddezza di Marta, decide di scriverle una lettera...

Puntata in onda Mercoledì 3 marzo 2021

Mentre Maria sconvolge Rocco e Irene grazie al suo nuovo look, Ludovica chiede aiuto a Marcello dopo essere stata nuovamente minacciata da Sergio Castrese. Nel frattempo, Vittorio acconsente ad inserire l'abito realizzato da Gabriella tra quelli della nuova collezione del Paradiso dedicata all'emancipazione della donna. Intanto, mentre Anna è al settimo cielo dopo aver ottenuto il posto da Venere, Salvatore sembra aver voltato pagina e aver dimenticato definitivamente Gabriella. Gli Amato invece iniziano ad accorgersi del cambiamento di Giuseppe.

Puntata in onda Giovedì 4 marzo 2021

Vittorio sembra davvero entusiasta dell'abito di Gabriella. Intanto, quando al Paradiso si presenta la zia Ernesta con l'abito di Federico per la cena a casa Bergamini, Gloria inizia a comportarsi in modo strano: fa di tutto per non farsi vedere dalla donna. Come mai? Marcello invece confessa ad Armando quanto sta accadendo con il Mantovano e della sua ossessione per Ludovica.

Puntata in onda Venerdì 5 marzo 2021

Dopo aver ottenuto il consenso di Armando, Marcello propone a Ludovica di nascondersi a casa loro. Ma il Ferraris è in realtà molto preoccupato per il ragazzo e così fa alla Brancia una strana richiesta: le intima di non far soffrire il Barbieri. Nel frattempo, Agnese confessa a Don Saverio di esser ancora innamorata di Armando, ma il religioso la spinge ancora una volta a dimenticarlo e a riavvicinarsi a Giuseppe. Intanto, mentre il servizio fotografico dedicato al vestito di Gabriella è un vero successo, Ludovica viene aggredita dal Mantovano...

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.