Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dall'1 al 5 febbraio 2021: Clelia distrutta dallo scandalo...

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dall'1 al 5 febbraio 2021. Ecco le Trame della Soap per la prossima settimana.

Il Paradiso delle Signore, Trame dall'1 al 5 febbraio 2021

Puntata in onda Lunedì 1 febbraio 2021

La presenza della piccola Serena ha rallegrato il weekend di casa Conti. Silvia ha saputo che Clelia aspetta un figlio e la zia Ernesta preme perché Luciano torni in famiglia per evitare uno scandalo. Ma Maria Grazia Vettorazzo, la madre di uno dei compagni di scuola di Carletto, è già pronta a sollevare un polverone dopo avere scoperto che la capocommessa è incinta. Intanto al Paradiso si cercano idee per organizzare un evento in occasione della festa di San Valentino, mentre Gabriella si mostra entusiasta il modello del suo abito da sposa con le sue colleghe.

Puntata in onda Martedì 2 febbraio 2021

La zia Ernesta è convinta che per salvare la reputazione della famiglia Cattaneo, Luciano debba tornare a casa. Adelaide è preoccupata per il forte ascendente che Federico ha su Umberto mentre Cosimo scopre che è stato il ragazzo a perorare la sua causa con Guarnieri. Al Paradiso Vittorio, dopo aver illustrato l'idea per l'evento di San Valentino a Federico e a Beatrice, dà le direttive ad Armando e Rocco per realizzarla. Pietro intanto è felice nel vedere la madre più serena che in passato...

Puntata in onda Mercoledì 3 febbraio 2021

Dopo aver avuto un brusco litigio con Silvia, Clelia decide di prendere una difficile decisione. Intanto, a Vittorio viene in mente l'idea perfetta per l'evento di San Valentino al Paradiso e il merito è tutto di Beatrice. Silvia e la zia Ernesta vogliono aiutare Clelia a fuggire da Milano, sebbene la Calligaris abbia ancora qualche dubbio riguardo la sua scelta. Nel frattempo, Carletto sembra avere sempre più problemi a scuola con i suoi compagni, mentre Salvatore discute con Agnese del regalo nuziale per Gabriella. La giovane stilista, intanto, è di giorno in giorno più in crisi.

Puntata in onda Giovedì 4 febbraio 2021

Dopo averne discusso con Luciano, Clelia si mostra titubante riguardo la sua fuga da Milano, ma nel frattempo qualcuno attacca sulla parete esterna del Paradiso dei fogli con scritte offensive, lanciando alla coppia un duro colpo. Salvatore, sebbene le nozze di Cosimo e Gabriella siano ormai alle porte, non sembra volersi arrendere all'idea di riconquistare la donna che ama. Beatrice e Vittorio sono invece sempre più vicini mentre Pietro inizia a nutrire un forte interesse per Stefania. Ludovica, intanto, si accorge che tra Marcello e il Mantovano non è ancora finita…

Episodio in onda Venerdì 5 febbraio 2021

Luciano e Clelia accusano il colpo causato dalle scritte offensive fuori dal Paradiso, al punto che la Calligaris sembra non avere più alcun dubbio riguardo la sua fuga. Un inaspettato intervento di Silvia potrebbe però ribaltare la situazione. Nel frattempo, mentre Salvatore dice a Gabriella che non si arrenderà mai, Vittorio rivela la sua nuova idea sull'evento di San Valentino al grande magazzino: le coppie che si siederanno sulla "panchina dell'amore", invece di farsi fotografare, racconteranno tramite un registratore la loro storia.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.