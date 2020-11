Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 9 al 13 novembre 2020: Scoperto il ladro de Il Paradiso... è Pietro!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 9 al 13 novembre 2020. Ecco le Trame della Soap per la prossima settimana.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 9 al 13 novembre 2020 su Rai1 a partire dalle 15.55.

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 9 al 13 novembre 2020

Puntata in onda Lunedì 9 novembre 2020

Stefania ha avuto un ruolo cruciale nello scovare il ladro del Paradiso. La ragazza ha superato anche il suo periodo di prova ed è stata assunta come Venere. Umberto non perde occasione di coinvolgere Federico nei suoi affari e se Adelaide trova eccessivo l'interesse del cognato nei confronti del giovane Cattaneo, Luciano si sente sempre più messo da parte nel suo ruolo di padre. Ma Federico è al centro anche delle attenzioni di Irene, che mette in atto il suo piano per avvicinarlo a Stefania.

Puntata in onda Martedì 10 novembre 2020

Vittorio è molto preoccupato per la situazione in cui si è cacciato il nipote dopo il furto al Paradiso. Luciano mal sopporta la vicinanza di Umberto a suo figlio e decide di andare a Villa Guarnieri per affrontarlo, ma dal duro confronto con il banchiere esce furioso, sotto lo sguardo di Adelaide, che chiede spiegazioni al cognato; lui però le rivela solo una parte della verità. Stefania è in attesa del suo primo appuntamento con Federico. Irene e Dora si prendono cura del suo aspetto per renderla irresistibile ma, per un contrattempo del giovane Cattaneo, l'incontro salta...

Puntata di Mercoledì 11 novembre 2020

Gabriella, Roberta e Laura sono sotto pressione: ciascuna ha un sogno da coronare ma devono lavorare sodo. E dovrà impegnarsi anche Pietro che d'ora in poi, sotto la guida di Vittorio, oltre a frequentare il liceo, affiancherà Rocco come magazziniere al Paradiso e risponderà direttamente ad Armando del suo lavoro. Adelaide inizia ad avere sospetti sull'attaccamento di Umberto a Federico, che nel frattempo riceve un'offerta di lavoro da un nuovo cliente del Circolo. Intanto Gabriella, sempre più sovraccarica di impegni, finisce per litigare con Cosimo e inizia ad avere difficoltà con le consegne.

Puntata di Giovedì 12 novembre 2020

Gabriella riceve dei fiori da Cosimo, che le chiede perdono per il litigio del giorno precedente. La stilista inizia ad avere una gran numero di richieste da parte delle socie del Circolo, ma rischia di rimenere indietro con il lavoro per Vittorio. Sempre dal circolo, arriva in caffetteria una nuova richiesta di catering per un evento di beneficenza. Pietro non riesce a comportarsi bene neppure sotto la guida di Rocco, ed è il poverino a rimetterci. Armando invita Agnese ad una serata al cinema, proiettano “La notte” di Michelangelo Antonioni; la donna è un po' titubante ma alla fine accetta. Al rientro, i due sembrano sul punto di lasciarsi andare ma qualcuno rovinerà il momento…

Puntata di Venerdì 13 novembre 2020

Armando e Agnese sono lieti di rincontrarsi dopo la serata insieme, ma la donna ha paura che l'abbiano visti insieme allo spettacolo. Adelaide è molto vicina alla verità su Umberto e Federico. Vittorio nel frattempo, viene informato sul comportamenti di Pietro è sul suo disinteresse sul lavoro. Gli affari della Caffetteria vanno bene, ma un errore di Salvatore e Marcello rischia di mandare in rovina il lavoro di Laura, che pretende da loro una soluzione. A salvare la situazione ci penseranno Armando e Agnese che, dopo aver sistemato le cose, finalmente si lasceranno andare alla passione…

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.