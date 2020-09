Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 7 all'11 settembre 2020: Roberta tra Federico e Marcello!

Anticipazioni TV

Tornano le puntate inedite de Il Paradiso delle Signore. Scopriamo le anticipazioni della Soap per la seconda settimana del mese di Settembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 7 a venerdì 11 settembre 2020 su Rai1 alle 15.40.

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 7 all'11 settembre 2020

Puntata di Lunedì 7 settembre 2020

Agnese, sentendosi in colpa per aver nascosto il biglietto che Salvatore aveva scritto a Gabriella nel tentativo di riavvicinarla a sé, cerca conforto in Rosalia. Riccardo informa Ludovica che intende aiutare Angela a ritrovare suo figlio e la Brancia, facendo buon viso a cattivo gioco, lo appoggia. In vista del Primo Maggio, al Paradiso si sta organizzando un evento a scopo benefico. Intanto in Atelier il clima inizia a essere più disteso, grazie all'intervento di Vittorio che riesce a far ragionare Gabriella e Agnese...

Puntata di Martedì 8 settembre 2020

Angela, Roberta e Gabriella si accingono ad andare al lavoro, ciascuna portandosi dietro le proprie preoccupazioni. Luciano inizia a restituire a Clelia i soldi per l'operazione di Federico e lei si sente irrimediabilmente in colpa per averlo ingannato, d'accordo con Silvia, seppur a fin di bene. Umberto continua a essere preoccupato per Adelaide e condivide la sua angoscia con Marta e Vittorio. Al Paradiso intanto fervono i preparativi per la vendita di beneficenza in vista del Primo Maggio e Laura dà un'idea a Salvatore per sfruttare il passaggio del corteo. Federico, nonostante i consigli del padre, non riesce ancora a perdonare Roberta, mentre Marcello approfitta del momento per avvicinarsi sempre di più alla ragazza...

Puntata di Mercoledì 9 settembre 2020

Roberta deve affrontare un esame difficile e le amiche la incoraggiano. Federico, intanto, torna a sorpresa dalla Svizzera e, camminando sulle sue gambe, riabbraccia il padre commosso. Al Paradiso la vendita di beneficenza prevista per il Primo Maggio e organizzata con Don Saverio suscita la sensibilità di Armando, paladino della laicità della festa dei lavoratori, che dichiara di voler partecipare solo al corteo che sfilerà per la città: inutili i tentativi, di Vittorio da un lato e di Agnese dall'altro, di mediare tra il magazziniere e il parroco. Nel frattempo a Villa Guarnieri arriva un telegramma da Adelaide, in viaggio di nozze con Ravasi in America, che rasserena tutti tranne Umberto...

Puntata di Giovedì 10 settembre 2020

Federico non porta più rancore a Roberta ed è pronto a perdonarla, ma quando va da lei la trova in compagnia di Marcello e i due finiscono per litigare. Roberta è molto triste per come sono andate le cose con Federico, ma non intende chiedergli scusa; intanto il ragazzo ha un duro scontro con Marcello. Riccardo incontra il padre adottivo del figlio di Angela, ma l'uomo non sembra avere alcuna intenzione di aiutare la ragazza. Luciano scopre l’inganno di Silvia e Clelia riguardo al denaro dell’intervento di Federico.

Puntata di Venerdì 11 settembre 2020

Clelia racconta tutta la verità a Luciano sul prestito per l’operazione di Federico. L'uomo perde fiducia anche nell’unica donna in cui ha sempre riposto certezza. Marcello si dichiara di nuovo a Roberta; Federico ha deciso di recuperare, ma lei ha ancora bisogno di tempo per comprendere cosa prova veramente. Salvatore assiste sotto choc alla dichiarazione d’amore di Cosimo a Gabriella. Marta trova una neonata abbandonata davanti al Paradiso.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.