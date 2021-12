Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 6 al 10 dicembre 2021: Agnese provoca un incendio al grande magazzino!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 6 al 10 dicembre 2021. Ecco le Trame della Soap.

Vediamo le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda dal 6 al 10 dicembre 2021 su Rai1 a partire dalle 15.55. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della sesta stagione della soap in onda questa settimana:

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 6 al 10 dicembre 2021

Puntata in onda Lunedì 6 dicembre 2021

Irene, triste per l'imminente trasferimento di Stefania, non si presenta al lavoro ma, grazie a Gloria, capisce di aver esagerato e la sera bussa a casa Colombo a ora di cena. Flora, felice di aver ottenuto un contratto a tempo indeterminato come stilista del Paradiso, resta però con il suo tormento sulla morte del padre e non riesce più a nascondere la tensione di fronte a Umberto e ad Adelaide. Armando decide di affrontare Salvo per difendere Agnese ma gli racconta una parziale verità.

Puntata in onda Martedì 7 dicembre 2021

Prima colazione tutti insieme a casa Colombo. Adelaide inizia a sospettare che Flora abbia in mente qualcosa e vuole tenderle una trappola. Al Paradiso si lavora sul prossimo numero della rivista e Vittorio assegna a Stefania il compito di affiancare Marco in redazione per quello che si preannuncia un rapporto lavorativo burrascoso. Agnese rimprovera Armando per aver detto a Salvo la verità sulla loro relazione, mentre la differenza di ceto pesa sempre di più nel legame fra Marcello e Ludovica.

Puntata in onda Mercoledì 8 dicembre 2021

Marco continua a corteggiare Gemma, ma Stefania è pronta a impedire che le cose tra loro si concretizzino, soprattutto dopo che Veronica le ha chiesto di tenere d'occhio la figlia. Mentre Dora approfitta della realizzazione dell'albero di Natale al Paradiso per avvicinarsi a Nino, Tina è sempre più agitata in vista dell'imminente intervento. Salvatore e Agnese si allontanano e tra loro aumentano i disaccordi. Nel frattempo la signora Amato, persa nei suoi pensieri, dimentica il ferro acceso in atelier...

Puntata in onda Giovedì 9 dicembre 2021

Il Paradiso ha rischiato di essere incenerito a causa della distrazione di Agnese, così Vittorio sprona la Amato a prendere una pausa. Come da tradizione al grande magazzino in occasione del Natale, tutti si accingono a scrivere i loro desideri su dei biglietti che verranno appesi all'albero; Dora è molto curiosa di scoprire cosa ha scritto Nino. Intanto, mentre Adelaide continua a portare avanti il suo piano contro Flora, la ragazza è decisa a scoprire la verità sui Guarnieri.

Puntata in onda Venerdì 10 dicembre 2021

Agnese e Tina scoprono la data dell'operazione e sono entrambe molto agitate. Intanto l'astio di Salvatore verso la madre mette in difficoltà Anna. Umberto è deluso dal comportamento di Flora, che sta cercando di sviare i dubbi del Guarnieri e Adelaide nei suoi confronti con l'inganno. Nel frattempo, Gemma e Marco si incontrano e si scambiano il loro primo bacio nonostante la disapprovazione di Stefania. Agnese è invece vittima di un malore e viene trovata da Vittorio e Tina a terra svenuta.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.