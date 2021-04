Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 5 al 9 aprile 2021: Cosimo sotto shock! Suo padre Arturo ha...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 5 al 9 aprile 2021 su Rai1 a partire dalle 15.55.

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 5 al 9 aprile 2021

Puntata in onda Lunedì 5 aprile 2021

Vittorio torna a casa dolorante dopo l'incidente avuto mentre andava a Parigi e Beatrice cerca di accudirlo senza essere invadente. Ma è il giorno di Pasquetta: Armando ne approfitta per andare in bicicletta con Rocco e Pietro; Marcello ha appuntamento con Ludovica per un picnic a Villa Brancia, mentre Stefania, Maria, Irene e Anna si organizzano per trascorrere la serata al cinema. Salvo torna a casa dopo due giorni di assenza in seguito alla lite col padre, grazie all'intervento di Sofia che ha ricevuto le dovute scuse da Giuseppe.

Puntata in onda Martedì 6 aprile 2021

Sofia, dopo un confronto con Maria su Giuseppe, spinge Salvatore a concedere il prestito al padre. Continuano i dubbi di Gabriella se consegnare o meno la lettera di Arturo Bergamini al marito, che sta attraversando un periodo difficile. Intanto le Veneri decidono di fondare un "fan club" per sostenere i ciclisti del Paradiso. E mentre Adelaide si scontra apertamente con Fiorenza per quello che ha combinato ai danni della nipote e la invita a dimettersi da vice-presidentessa del Circolo, Umberto decide di andare a parlare con Vittorio e lo convince a telefonare a Marta.

Puntata in onda Mercoledì 7 aprile 2021

Gabriella decide di consegnare la lettera a Cosimo dopo aver ascoltato i preziosi consigli di Anna, ma la misteriosa scomparsa di Delfina costringe la Rossi a rimandare. Intanto, mentre Dora sente scattare il colpo di fulmine con un cliente, le Veneri mandano avanti il loro progetto del fanclub per la squadra ciclistica del Paradiso. Nel frattempo Giuseppe, dopo aver intascato il prestito del figlio, mette in moto il suo illecito piano per danneggiare Vittorio insieme a Girolamo. Dante invece si scontra con Umberto, confessandogli di tenere davvero a Marta. Il Romagnoli decide così di scrivere una lettera alla Guarnieri, che però rischia di non arrivare al destinatario.

Puntata in onda Giovedì 8 aprile 2021

Vittorio, le cui condizioni di salute peggiorano, viene visitato da un dottore mandato da Adelaide. Nel frattempo, mentre Marcello rischia di tornare in prigione, Salvatore e Gabriella si lasciano andare a un momento di nostalgia ripensando alla loro relazione. Le Veneri ultimano lo striscione per la squadra ciclistica del Paradiso, ma l’armonia del grande magazzino viene disturbata dalla scoperta della mancanza di alcuni vestiti della nuova collezione. Si tratterà di un furto? Adelaide invece cerca di riconciliarsi con Vittorio, ma il Conti non sembra affatto propenso a fidarsi della Contessa. Successivamente, però, una lettera inaspettata di Luciano porterà il boss del Paradiso a riflettere attentamente.

Puntata in onda Venerdì 9 aprile 2021

Dopo essersi confidata con Salvatore, Gabriella decide una volta per tutte di consegnare la lettera di Arturo a Cosimo: il Bergamini è scioccato. Nel frattempo Dora fantastica su Nino, il suo colpo di fulmine, ma l’uomo è convinto che non potrà mai renderla felice. Marcello invece si sfoga con Ludovica e le racconta della sua attuale situazione, che rischia di peggiorare. Intanto, mentre Umberto e Adelaide parlano di Marta, Vittorio riesce a tornare al Paradiso dopo essersi ripreso. Al grande magazzino, il Conti si apre con Armando, ma poi è costretto a tornare a casa dopo una ricaduta. Beatrice assiste il cognato febbricitante e poi decide di fare una misteriosa telefonata...

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.