Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 4 all'8 ottobre 2021: Anna è in pericolo! Roberto e Vittorio preoccupati

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 4 all'8 ottobre 2021. Ecco le Trame della Soap.

Scopriamo le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda dal 4 all'8 ottobre 2021 su Rai1 a partire dalle 15.55. La puntata di lunedì 4 ottobre 2021 andrà in onda eccezionalmente alle 14.00, per lasciare spazio allo Speciale Elezioni Amministrative 2021 del Tg1. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della sesta stagione della soap in onda questa settimana:

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 4 all'8 ottobre 2021

Puntata in onda Lunedì 4 ottobre 2021

Vittorio è consapevole delle conseguenze che potrà avere la scelta della nuova stilista. Adelaide vuole scoprire cosa c'è scritto nella lettera che Achille Ravasi ha lasciato a Flora. Da quando Ezio frequenta il Paradiso per lavoro, Gloria ha sempre maggiori difficoltà a non farsi trovare e, in preda all'ansia, cerca conforto da Armando. Salvatore fa un passo indietro con Anna, ma è sempre intenzionato a corteggiarla e scopre anche di avere una passione in comune con la ragazza.

Puntata in onda Martedì 5 ottobre 2021

Agnese scopre in casa di Armando i segni di una presenza femminile e si ingelosisce. Adelaide propone a Flora di trasferirsi a Villa Guarnieri, una iniziativa presa senza confrontarsi con Umberto che non la prende bene. Vittorio e il suo staff, intanto, lavorano al prossimo numero di Paradiso Market. Gloria comunica che dovrà assentarsi per qualche tempo per motivi personali: una scusa per non farsi vedere da Ezio.

Puntata in onda Mercoledì 6 ottobre 2021

Roberto sprona Anna a uscire con Salvatore per distrarsi e provare a lasciarsi il passato alle spalle. Adelaide scopre che la situazione finanziaria di Ludovica è disastrosa e la rimprovera di averle taciuto la verità. Ezio parla a Stefania della possibilità di vivere insieme. Al Paradiso, intanto, Paola ha assunto il ruolo di capo commessa in assenza di Gloria che, nel frattempo, si è rifugiata dalla zia Ernesta.

Puntata in onda Giovedì 7 ottobre 2021

Massimo Riva si presenta al Circolo alla ricerca di Anna, ma si percepisce subito che l'uomo non è lì con buone intenzioni. Quando scopre che Roberto sta proteggendo Anna, Vittorio offre anche il suo aiuto. Intanto Armando decide di prendere una scelta riguardo il suo rapporto con Agnese, da cui non si torna indietro...

Puntata in onda Venerdì 8 ottobre 2021

Vittorio offre ad Anna un ruolo come aiuto contabile al Paradiso, ma la giovane è titubante: teme l'effeto dei ricordi che quel luogo scatenerebbe in lei. Intanto, mentre il Conti si confronta con Massimo, Flora si trasferisce ufficialmente a Villa Guarnieri. Giuseppe, invece, riceve notizie dal suo figlio segreto in Germania, ma la situazione sta per farsi più difficile di quel che l'Amato riuscirà a gestire.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.