Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 4 all'8 gennaio 2021: Salvatore scopre che Agnese ha rovinato la sua vita!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 4 all'8 gennaio 2021. Ecco le Trame della Soap per la prossima settimana.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 4 all'8 gennaio 2021 su Rai1 a partire dalle 15.55.

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 4 all'8 gennaio 2021

Puntata in onda Lunedì 4 gennaio 2021

Federico comunica a Luciano la sua intenzione di trasferirsi al più presto in modo da lasciargli campo libero per una possibile convivenza con Clelia. Nel frattempo a casa Conti sembra essersi formata una nuova famiglia ma Adelaide non approva che Beatrice sia andata a vivere sotto lo stesso tetto del cognato e affronta la donna a viso aperto. Al Paradiso fervono i preparativi per l'Epifania, ma in magazzino succedono cose strane. Intanto Carletto e Serena, che si occupano delle calze della Befana e, seppur bisticciando tra di loro, i due sono accomunati dallo stesso dolore per la perdita dei rispettivi papà.

Puntata in onda Martedì 5 gennaio 2021

Gabriella comunica a Laura la data delle nozze con Cosimo e le affida il compito di preparare la torta. Tra Clelia e Beatrice, accomunate dall'esperienza della perdita di un marito, sta nascendo un'amicizia sincera. Umberto sa che Federico ha preso il suo regalo di Natale e crede che gli sia piaciuto, mentre Adelaide continua a non approvare il rapporto tra Vittorio e la cognata. Intanto in magazzino continuano a succedere cose strane e si pensa che ci sia un fantasma. Dopo che Gabriella ha annunciato a Salvatore il suo imminente matrimonio con Bergamini, Rocco trova a casa la lettera che il cugino aveva indirizzato alla Rossi e che lei non ha mai ricevuto.

Puntata di Mercoledì 6 gennaio 2021

Rocco scopre finalmente che le stranezze avvenute ultimamente in magazzino, sono a causa di Irene. La giovane infatti, dopo la lite con il padre, sembra essersi stabilità proprio nel magazzino. Dopo un confronto, la ragazza riesce a convincere Rocco a mantenere il suo segreto. Nel frattempo, mentre Clelia e Luciano vorrebbero uscire allo scoperto una volta per tutte, Armando sconvolge il ragioniere con una proposta: vuole rendere ancora più seria la questione del ciclismo fondando una vera e propria squadra targata Paradiso! Intanto, scoperto che la lettera scritta tempo fa per Gabriella non è mai arrivata a destinazione, Salvatore inizia a sospettare che Agnese possa esserne la responsabile. Per scoprire la verità, l'Amato decide di fare qualche domanda a Rosalia. Nel frattempo Gabriella e Cosimo decidono di invitare Salvatore al loro matrimonio.

Puntata di Giovedì 7 gennaio 2021

Mentre le Veneri si accorgono della sempre più forte affinità tra Rocco e Irene, Clelia si offre di aiutare Beatrice nella ricerca del suo nuovo abito: la donna sta infatti per iniziare la scuola serale di ragioneria. Nel frattempo Marcello si ritrova nuovamente vittima delle minacce del Mantovano, ma Ludovica, vedendoli in Caffetteria, decide di entrare. Intanto il padre di Cosimo, Arturo Bergamini, decide di invitare i Guarnieri alle nozze del figlio così da poter sfruttare la situazione per proporre a Umberto un affare riguardante il campo immobiliare: è la stessa truffa messa in atto tempo addietro da Achille Ravasi! Gabriella vorrebbe invece notizie da Salvatore riguardo la sua partecipazione al matrimonio, ma l'Amato cerca di prendere tempo: è ancora troppo turbato dalla verità scoperta riguardo la lettera e decide di chiedere aiuto Marcello.

Puntata di Venerdì 8 gennaio 2021

Salvatore mette in atto un piano per far uscire allo scoperto la madre: mette la lettera in bella vista così da farla notare ad Agnese al suo rientro dalla Sicilia. Ma a trovare la lettera sarà niente meno che Gabriella, la quale a quel punto cercherà un confronto con il suo ex. Nonostante la riluttanza di Beatrice ad accettare l’aiuto di Vittorio, l'uomo le propone di lavorare con lui al Paradiso in qualità di segretaria di Luciano Cattaneo. Intanto Serena e Carletto devono salutarsi e, per l’occasione, si scambiano un dolce regalo. Nel frattempo, mentre la vicenda legata a Ravasi turba molto Adelaide, Umberto inizia un doppio gioco con Arturo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.