Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 29 novembre al 3 dicembre 2021: Vittorio e Tina stanno per baciarsi ma...

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 29 novembre al 3 dicembre 2021. Ecco le Trame della Soap.

Vediamo le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda dal 29 novembre al 3 dicembre 2021 su Rai1 a partire dalle 15.55. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della sesta stagione della soap in onda questa settimana:

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 29 novembre al 3 dicembre 2021

Puntata in onda Lunedì 29 novembre 2021

Tina rivela alla madre di averla vista baciarsi con Armando e, Agnese teme che anche Salvo sappia di loro. Al Paradiso, intanto, la settimana di lancio della nuova collezione è sempre frenetica. Vittorio annuncia alle Veneri che saranno loro a sfilare davanti ai giornalisti con i nuovi modelli e vuole che Tina faccia da madrina all'evento. Flora riesce a mettersi in contatto con Cosimo per avere ulteriori informazioni sul padre, ma Adelaide intercetta il telegramma di risposta di Bergamini.

Puntata in onda Martedì 30 novembre 2021

Dopo aver visto la madre baciare Armando, Tina si sente a disagio quando si trova a tu per tu con il magazziniere. Gemma viene a sapere che Marco lavorerà al Paradiso in qualità di collaboratore alla rivista e ne è contenta, mentre Stefania, che non ha molta stima del ragazzo, si chiede cosa abbia spinto Vittorio a sceglierlo come giornalista. Gloria vede Ezio felice con la sua nuova famiglia e si rattrista.

Puntata in onda Mercoledì 1° dicembre 2021

Agnese promette a Tina che non vedrà più Armando e la ragazza decide di affrontare il magazziniere. In vista della sfilata al Paradiso per presentare la nuova collezione di Flora ai giornalisti, Vittorio incoraggia le Veneri, che saranno impegnate in prima fila, a dare il massimo per rendere l'evento quanto più attraente possibile. Irene teme che Gemma possa portarle via Stefania e fa di tutto pur di convincerla a non separarsi da lei...

Puntata in onda Giovedì 2 dicembre 2021

Salvo insiste sulla sua proposta di trascorrere il Natale in Germania insieme a Giuseppe e Agnese non sa più come nascondere al figlio la verità. Intanto, Flora si prepara per le prove della sua prima sfilata, che si rivelano un vero successo: al Paradiso le Veneri che indossano i suoi abiti vengono infatti acclamate con una vera e propria standing-ovation. Vittorio e Tina stanno per baciarsi, ma una distrazione li allontana all'ultimo secondo. Nel frattempo, Adelaide continua a nutrire sospetti su Flora, mentre Umberto cerca conforto tra le braccia della Contessa proprio per togliersi dalla testa la giovane figlia di Ravasi.

Puntata in onda Venerdì 3 dicembre 2021

Mentre Stefania ha finalmente deciso se andare a vivere o meno con suo padre, Gemma tenta invano di resistere dall'accettare seduta stante un invito di Marco. Intanto Salvo origlia inavvertitamente una conversazione tra Armando e Don Saverio e inizia a sospettare del legame stabilitosi tra sua madre Agnese e il capo-magazziniere. Il giovane Amato, in cerca di spiegazioni, corre da sua sorella e Tina è costretta a raccontargli tutta la verità. Salvatore, furioso, lascia la casa.

