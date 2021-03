Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 29 marzo al 2 aprile 2021: Vittorio scopre la verità e affronta Dante!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 29 marzo al 2 aprile 2021 su Rai1 a partire dalle 15.55.

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 29 marzo al 2 aprile 2021

Puntata in onda Lunedì 29 marzo 2021

Giuseppe parla ad Agnese dei suoi propositi di entrare in un affare molto redditizio e chiede un prestito a Salvatore, ma non gli dice di cosa si tratta veramente. Dopo il lancio della nuova collezione Paradiso il nome di Gabriella balza agli onori della cronaca e la stilista insiste affinché venga riconosciuto il giusto merito anche alle sue collaboratrici più strette e che venga fatta un'intervista a Maria. Vittorio è sempre più legato ai suoi nipoti e continua a ignorare quanto è successo tra la moglie e Dante Romagnoli.

Puntata in onda Martedì 30 marzo 2021

Maria è emozionata per l'intervista che la attende al Paradiso e le amiche vogliono aiutarla a migliorare il proprio aspetto, tranne una. Salvatore è sempre più ai ferri corti col padre e Agnese riflette col figlio se sia il caso di dare fiducia a Giuseppe in merito al prestito. La piccola Serena dedica un tema sulla figura paterna, assegnato dalla maestra, a suo zio Vittorio e Beatrice si commuove davanti al loro legame...

Puntata in onda Mercoledì 31 marzo 2021

La verità su Dante esce allo scoperto quando Adelaide chiede a Umberto di indagare sul giovane Romagnoli. Nel frattempo Salvatore, esausto per le continue liti a casa, cerca il sostegno di Armando e Marcello. Anche Agnese, coinvolta, finisce con lo scambiare due parole con Armando riguardo il rapporto tra il figlio e Giuseppe, con il quale anche Sofia inizia ad avere degli scontri. Intanto, mentre Maria viene a sapere la data per la sua intervista, Federico non riesce a reprimere la sua attrazione per Ludovica, che però nella sua testa sembra avere solo Marcello.

Puntata in onda Giovedì 1° aprile 2021

Sofia discute animosamente con Armando e, dopo essersi sfogata con Marcello, decide di licenziarsi. Intanto, Ludovica decide di fare una mossa per far rendere conto a Marcello di quanto tenga a lui mentre Federico, invece, fa pratica con Maria per la sua intervista. Adelaide rifiuta ancora una volta di sottostare ai ricatti di Fiorenza, che torna a minacciarla, mettendo seriamente a rischio la reputazione della famiglia Guarnieri.

Puntata in onda Venerdì 2 aprile 2021

Il Mantovano torna a tormentare Marcello, anche da dietro le sbarre. L'uomo ha infatti nominato Marcello alle autorità, dichiarando che il giovane Barbieri è stato il suo "spallone"; per questo motivo il ragazzo viene chiamato in questura, dove racconta quanto accaduto con Ludovica. Mentre l'abbandono di Sofia mette in crisi l'attività di Salvatore e il suo socio, Gabriella trova una misteriosa lettera del padre di Cosimo, in cui sono rivelati i sospetti dell'uomo verso Umberto. La Rossi è però titubante: deve informare o no il marito? Fiorenza torna all'attacco, ma stavolta prendendo di mira direttamente Vittorio, al quale fa delle allusioni riguardo il rapporto tra Marta e Dante. Il Conti, furioso, decide di affrontare il Romagnoli faccia a faccia, decidendo subito dopo di raggiungere la moglie a Parigi.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.