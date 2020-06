Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 29 giugno al 3 luglio 2020: Adelaide Vs Flavia

Anticipazioni TV

Trame de Il Paradiso delle Signore dal 29 giugno al 3 luglio 2020

Puntata in onda Lunedì 29 giugno 2020

A casa Conti Marta accusa un fastidio al ventre e il marito la costringe a restare a casa. Salvatore, incoraggiato anche da Gabriella, va ad incontrare il Direttore di Banca presentatogli da Vittorio, per chiedere un prestito e poter acquistare la caffetteria; nel frattempo Marcello apprende che Armando ha scoperto il suo passato. A Villa Guarnieri Adelaide propone a Umberto di trascorrere le feste in Liguria insieme a Flavia e Ludovica Brancia e a Riccardo...

Puntata in onda Martedì 30 giugno 2020

Cosimo offre il suo aiuto economico a Salvatore per l’acquisto della caffetteria, ma Gabriella cerca di prendere tempo. Marcello intende giocare ai cavalli il denaro vinto al Totocalcio nella speranza di farli fruttare e Roberta se ne accorge immediatamente. Flavia accetta l’invito a cena di Umberto: i due sono sempre più vicini. Angela è in difficoltà davanti alla sue amiche quando si parla di suo fratello e del suo ruolo nella trattativa per acquistare la caffetteria.

Puntata in onda Mercoledì 1 luglio 2020

Marcello e Roberta sembrano molto complici, la ragazza ha infatti deciso di aiutarlo con le scommesse sui cavalli; ora Marcello, capisce che è giunto il momento di confessare il suo passato a Salvatore. Silvia, gelosa di Clelia, le fa una terribile scenata, ma l'epilogo non è come la moglie di Luciano si aspettava. Il marito deve trattenersi davvero in ufficio sino a tardi per dei conteggi. Umberto ha di nuovamente invitato Flavia a cena, ma questa volta Riccardo, in partenza per Cortina, non li disturba.

Episodio di Giovedì 2 luglio 2020

Gabriella e Angela commentano la vincita di Marcello alle corse con Roberta, la quale poco più tardi scoprirà che il giovane Barbieri ha giocato clandestinamente. A casa Cattaneo, Silvia omette di aver telefonato a Luciano in ufficio qualche giorno prima ma poi raggiunge il marito al Paradiso e gli confessa di aver chiamato dalla pensione di Clelia. Al Circolo, intanto, Angela rivede i giovani rampolli Brancia e Guarnieri, rientrati da Cortina dopo un week end trascorso insieme, mentre Umberto si divide tra Adelaide e Flavia all'insaputa delle due che appaiono gelose l'una dell'altra...

Episodio di Venerdì 3 luglio 2020

Continuano i dissapori tra Gabriella e Salvatore che non riesce a contenere la sua gelosia nei confronti di Cosimo, soprattutto da quando Bergamini si è fatto avanti con la proposta di finanziare l'acquisto del Bar. Umberto è preoccupato per le sorti della Banca, ma Adelaide ha un piano per risollevarne l'immagine offuscata, mentre Flavia sonda il terreno con la contessa per accertarsi del rapporto tra lei e il cognato...

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.