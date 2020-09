Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 28 settembre al 2 ottobre 2020: Vittorio e Marta rischiano di perdere Anna!

Anticipazioni TV

Tornano le puntate inedite de Il Paradiso delle Signore. Scopriamo le anticipazioni della Soap per la settimana a cavallo tra settembre e ottobre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 28 settembre al 2 ottobre 2020 su Rai1 alle 15.55.

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 28 settembre al 2 ottobre 2020

Puntata di Lunedì 28 settembre 2020

Marta e Vittorio sperano di trovare un cavillo legale che consenta loro di tenere la piccola Anna. Federico non riesce ad accettare la relazione del padre con Clelia, non si spiega perché Silvia sopporta passivamente il tradimento di Luciano ed ha il sospetto che Roberta fosse al corrente del legame tra il ragioniere e la capo-commessa. Umberto, intanto, comunica a Riccardo che è arrivato a New York ed è sulle tracce di Adelaide mentre Ludovica è impaziente di sapere a che punto è il suo abito da sposa.

Puntata di Martedì 29 settembre 2020

Don Saverio annuncia ai Conti che la madre della piccola Anna è stata trovata e possono finalmente incontrarla. Salvatore e Marcello si interrogano su come possano incrementare i loro guadagni e intuiscono che per risollevare i conti della caffetteria ci vuole un'idea forte; in loro aiuto, arriverà Laura. Intanto Marta e Vittorio incontrano Daniela, la madre naturale di Anna, che si mostra risoluta nel non voler tenere la bambina. Nel frattempo Clelia ha chiarito la sua posizione con Federico circa il legame tra lei e il ragioniere; il ragazzo continua a portare rancore al padre per il suo tradimento quando, per caso, capisce che anche Silvia ha tradito Luciano...

Puntata di Mercoledì 30 settembre 2020

Dopo aver scoperto che anche Silvia ha tradito Luciano, Federico li affronta entrambi e Clelia, che si sente coinvolta per quello che sta accadendo a casa Cattaneo, ha un crollo emotivo. Marta sembra disposta a tutto, pur di avere con sé la piccola Anna, mentre Vittorio incontra la madre naturale che conferma di non volerla tenere. Al Paradiso, intanto, si lavora per lanciare al più presto la linea bambino. Nel frattempo Salvatore e Marcello si stanno organizzando per aprire la caffetteria anche di sera e possono contare su validi alleati per realizzare il loro progetto, nonostante gli imprevisti siano dietro l'angolo. Federico, ormai disilluso sull’amore in seguito alla crisi dei suoi genitori, decide di lasciare Roberta.

Puntata di Giovedì 1 ottobre 2020

Tutto è pronto per l'apertura serale della caffetteria. Ludovica è venuta a sapere che Nicoletta tornerà a Milano dopo la fine del suo matrimonio con Cesare, ma chiede a Cosimo di non dire nulla a Riccardo. Daniela rivede la sua posizione e decide di riprende con sé sua figlia, anche se offre ai Conti di fargli da madrina e padrino. Il giorno del Battesimo però, non si presenta in chiesa, spaventando la coppia.

Puntata di Venerdì 2 ottobre 2020

L'apertura serale della caffetteria va a monte, Salvatore e Marcello non hanno ottenuto i permessi necessari. Cosimo trova il coraggio per confessare a Riccardo che fu lui a raccontare ad Adelaide il segreto della sua partenza con Nicoletta. Daniela torna a bussare alla porte dei Conti con la piccola Anna. Mentre sono a cena, i Cattaneo ricevono una visita inattesa: Nicoletta è rientrata a Milano!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.