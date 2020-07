Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 27 al 31 luglio 2020: Luciano contro Umberto

Anticipazioni TV

Anticipazioni delle Trame riguardanti le puntate in Replica de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 27 a venerdì 31 luglio 2020 rivelano che Luciano, aggredisce Umberto dopo aver saputo la verità su Federico.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 27 al venerdì 31 febbraio 2020 su Rai1 alle 15.30.

Trame de Il Paradiso delle Signore dal 27 al 31 luglio 2020

Puntata in onda Lunedì 27 luglio 2020

Dopo la scoperta dell'amara verità e due giorni di assenza da casa, Luciano telefona alla moglie. Vittorio, in partenza per l'Expo '61, informa le Veneri che per quella settimana il loro referente sarà Marta. Nel frattempo Cosimo continua a frequentare Gabriella e confessa a Riccardo di esserne innamorato, mentre Brivio propone a Marina e a Rocco il ruolo da protagonisti in un nuovo fotoromanzo.

Puntata in onda martedì 28 luglio 2020

Mentre al Paradiso per le Veneri è orario di apertura, a casa Cattaneo Federico esprime il desiderio di tornare a lavorare nel grande magazzino. Chiede così al padre di fissare un incontro per lui con Marta mentre Lorena scopre che Marina avrà un ruolo importante nel prossimo fotoromanzo e, aizzata anche da Irene gelosa dei sentimenti di Rocco verso la Fiore, fa una scenata a Brivio e ottiene la parte affidata alla Venere.

Puntata in onda mercoledì 29 luglio 2020

Dopo aver saputo dello sciopero nella fabbrica di Cosimo, in Atelier c'è molta agitazione. Continua la corte di Ennio a Clelia, che acconsente a una serata insieme nel suo cinema con il piccolo Carletto. Nel frattempo Rocco, per amore di Marina, convince il produttore del fotoromanzo a dare un ruolo anche alla Venere e Irene, che assiste impotente al lento avvicinamento fra i due, decide di tornare all'attacco e con il pretesto di aiutarlo a studiare le scene, lo bacia.

Puntata in onda giovedì 30 luglio 2020

Marta ha un faccia a faccia con Vittorio per risolvere l’emergenza sciopero e confessa al marito di avere un'idea per aiutare il Bergamini. Per caso Luciano si imbatte in Umberto, in visita dalla figlia al Paradiso, e – dopo aver saputo che è lui il vero padre di Federico – non riesce a trattenere la rabbia che prova verso l'uomo e fa una scenata. La Caffetteria mette a disposizione i suoi spazi per le riprese del fotoromanzo e Rocco - su suggerimento di Irene - dà un bacio appassionato a Marina.

Puntata in onda venerdì 31 luglio 2020

Cresce la tensione tra Luciano e Silvia, nel frattempo Federico insiste per avere spiegazioni dai genitori. Clelia accetta un invito galante da parte di Ennio. Rocco sta male per Marina. L’idea di Marta si rivela vincente e Cosimo riesce a trattare con le operaie della sua fabbrica. Lo sciopero cessa mentre Salvatore torna a Milano con brutte notizie su Giuseppe. L'uomo non è stato arrestato ma c'è una ben più orribile verità, che sconvolge la famiglia Amato.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.