Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 27 al 31 luglio 2020: Federico decide di operarsi

Anticipazioni delle Trame riguardanti le puntate in Replica de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 27 a venerdì 31 luglio 2020. Ecco cosa succede...

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Soap per le Puntate in Replica de Il Paradiso delle Signore in onda dal 27 al 31 luglio 2020 su Rai1 alle 15.40. Ecco il Riassunto e le Trame dell'ultima settimana di luglio:

Trame de Il Paradiso delle Signore dal 27 al 31 luglio 2020

Puntata in onda Lunedì 27 luglio 2020

Uno specialista, il professor Faraone, chiede di incontrare i Cattaneo. Agnese scopre delle indagini portate avanti da Rocco e Salvatore su Giuseppe senza informarla e ne è molto dispiaciuta; Armando tenta di tranquillizzare la donna. Riccardo, convinto da Angela, propone a Vittorio e Marta di trasferire i fondi del Paradiso nella Banca Guarnieri, ma le cose non vanno come previsto.

Puntata in onda Martedì 28 luglio 2020

Riccardo prega la zia Adelaide di riappacificarsi con Umberto. Agnese, grazie all'aiuto di Rosalia, intercetta la moglie di un capomafia e la prega di aiutarla a rintracciare suo marito, ma Armando, in ansia, insiste per farsi raccontare il piano che ha organizzato. Ludovica mette Angela in cattiva luce con Adelaide, e la giovane decide di licenziarsi dal Circolo.

Puntata in onda Mercoledì 29 luglio 2020

In caffetteria, Marta e Vittorio parlano dell'imminente consegna delle divise per le hostess commissionate da Ravasi per Expo 61. Federico, intanto, comunica ai suoi la decisione di farsi operare. Dopo essersi licenziata dal Circolo, Angela si offre di dare una mano a Marcello mentre Salvatore è assente per il ritiro di un jukebox usato. Nel frattempo Gabriella ha una discussione con Cosimo riguardo alla consegna sbagliata delle divise e Agnese la difende di fronte a Vittorio.

Episodio di Giovedì 30 luglio 2020

Angela confessa a Gabriella di essersi licenziata anche per prendere le distanze da Riccardo, ma è alla ricerca di un nuovo lavoro, che adesso le serve più che mai per pagare l'investigatore privato incaricato di rintracciare suo figlio. Federico, intanto, malgrado Silvia sia contraria, è determinato ad affrontare l'operazione pur sapendo che se non dovesse riuscire, rischia di rimanere completamente paralizzato.

Episodio di Venerdì 31 luglio 2020

Gabriella conforta Roberta che oggi non andrà al Paradiso per accompagnare, insieme ai Cattaneo, Federico in ospedale. Angela, ancora in cerca di lavoro, riceve un aiuto inaspettato da Riccardo sempre più partecipe emotivamente alle vicende della giovane Barbieri. Adelaide, dopo la fine della relazione con Umberto, è decisa a lasciare Villa Guarnieri e né l'accorato appello di Marta tantomeno un bacio strappato dal suo ex amante sembrano far desistere la Contessa...

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.