Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 26 al 30 ottobre 2020: Adelaide vicina alla verità... Federico è suo nipote!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 26 al 30 ottobre 2020. Ecco le Trame della Soap per la prossima settimana.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 26 al 30 ottobre 2020 su Rai1 a partire dalle 15.55.

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 26 al 30 ottobre 2020

Puntata di Lunedì 26 ottobre 2020

Marcello e Salvatore non vedono l'ora di sapere se i dolci di Laura che Federico si è gentilmente offerto di far assaggiare alla Contessa di Sant'Erasmo, sono stati graditi. A casa Cattaneo, la prolungata permanenza di zia Ernesta, spiazza Luciano, che non vuole rinunciare alla sua libertà e propone a Silvia una soluzione di compromesso.

Puntata di Martedì 27 ottobre 2020

L'incontro che Laura e Salvatore hanno avuto con la Contessa di Sant'Erasmo sulla fornitura di pasticceria al Circolo è stato positivo e ora in caffetteria si sogna in grande. A casa Cattaneo, Silvia confessa alla zia Ernesta che lei e il marito si stanno separando mentre Stefania esplicita la sua volontà di diventare una Venere. Salvatore dà appuntamento a una sua vecchia fiamma e coinvolge Marcello in un'uscita a quattro che rischia di metterlo nei guai con Roberta...

Puntata di Mercoledì 28 ottobre 2020

Roberta scopre che Marcello è uscito con Salvatore e due ragazze straniere. Luciano ha deciso di trovarsi un'altra sistemazione e informa Silvia che non tornerà a dormire, ma la zia Ernesta con una scusa tenterà di trattenerlo. Serena si lega sempre di più allo zio Vittorio mentre Beatrice è ancora reticente ad accettare il suo aiuto. Laura si avvicina molto a Salvatore che però non ha dimenticato del tutto Gabriella. Roberta, dopo aver trattato male Marcello pensando che volesse divertirsi con un'altra, scopre invece di avere un fidanzato molto innamorato e, con la complicità di Armando, gli organizza una cena romantica per farsi perdonare.

Puntata di Giovedì 29 ottobre 2020

Vittorio è costretto a salutare la nipotina Serena, in procinto di tornare in collegio. Per consolarla le regala la targhetta che le Veneri portano sulla divisa, con il suo nome inciso sopra. Federico presenta Stefania a Vittorio, la ragazza vorrebbe lavorare al Paradiso e il Conti accetta di darle una occasione. Adelaide nota una strana sintonia e un legame sempre più forte tra Umberto e Federico. Roberta riceve un’allettante proposta dalla professoressa Barone, tutto potrebbe cambiare per la ragazza.

Leggi anche Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Adelaide scoprirà che Federico è figlio di Umberto?

Puntata di Venerdì 30 ottobre 2020

Laura si appresta ad affrontare una giornata molto impegnativa, in occasione del cocktail di riapertura di tutte le attività economico-finanziarie della Banca Guarnieri, verranno presentati al Circolo i dolci. Il padre di Cosimo, Arturo Bergamini, propone a Umberto un vecchio affare per cui si era già accordato con Achille Ravasi, prima che l'uomo facesse perdere le sue tracce. Adelaide è molto preoccupata. Beatrice scopre di avere un’ipoteca sulla casa, ma continua a negare a Vittorio la possibilità di aiutare lei e i ragazzi. Intanto, Pietro, il maggiore dei due nipoti, è fuggito dall’Accademia.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.