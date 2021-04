Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 26 al 30 aprile 2021: Dante seduce Marta!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 26 al 30 aprile 2021. Ecco le Trame della Soap.

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 26 al 30 aprile 2021

Puntata in onda Lunedì 26 aprile 2021

Marta e Vittorio cercano di analizzare i motivi che li hanno portati alla crisi coniugale. Gabriella ottiene un prestigioso riconoscimento dalla Camera Nazionale della Moda e vorrebbe suo marito accanto nel giorno della premiazione, ma Cosimo non è dell'umore giusto, troppo preso dal suo rancore verso Umberto ed è Salvo a consolare la giovane stilista...

Puntata in onda Martedì 27 aprile 2021

Dante fa recapitare a Villa Guarnieri uno strano regalo per Marta. Salvo fa confessare al padre i suoi loschi affari e ne resta sempre più deluso. Cosimo accetta di accompagnare Gabriella al Circolo a ritirare il premio, mentre Ludovica viene coinvolta da Marta e Federico nel servizio fotografico per pubblicizzare la collezione a marchio Paradiso oltreoceano. I Conti sono in piena crisi e Dante ne approfitta per insinuare dubbi nella mente e nel cuore di Marta...

Puntata in onda Mercoledì 28 aprile 2021

Maria riceve le avance dal giovane meccanico chiamato da Armando, Alfredo Perico. Questo mette in allarme Rocco, che inizia a provare un'incredibile gelosia. Il suo comportamento non sfugge agli occhi di Irene, a cui viene un'idea. Intanto, Agnese spinge il marito ad andare a confessarsi e successivamente la Amato ringrazia Armando per aver coperto suo marito. Marcello è invece con le spalle al muro e il carabiniere lo invita caldamente a costituirsi.

Puntata in onda Giovedì 29 aprile 2021

Intanto, Vittorio fa una sorpresa alla piccola Serena per aiutarla ad affrontare i suoi problemi con la recita scolastica di fine anno. Nel frattempo, a Villa Guarnieri, Marta riceve un misterioso regalo da parte di Dante, che continua a sfruttare la crisi con Vittorio per avvicinarsi sempre di più alla donna. Irene invece, conscia della gelosia di Rocco nei confronti di Maria, ha in mente un piano per far avvicinare i due giovani. Per ripagare il suo debito con Salvatore, Giuseppe inizia a lavorare di notte nella pasticceria, mentre Agnese e Armando sfruttano un momento di intimità per riavvicinarsi.

Puntata in onda Venerdì 30 aprile 2021

Gabriella riceve il premio di stilista dell'anno da parte della Camera Nazionale della Moda durante un evento al Circolo. Proprio in quel momento, Salvatore arriva per consegnare un'ordinazione e Cosimo non può fare a meno di notare la palpabile complicità tra l'Amato e sua moglie. Fuori di sé, il Bergamini si fa prendere dalla gelosia e umilia Gabriella facendo una scenata davanti a tutti. Mentre tornano a casa, i due coniugi finiscono col discutere furiosamente. Nel frattempo, Maria si rattrista nello scoprire del bacio tra Rocco e Irene mentre Ludovica contatta un suo amico avvocato per aiutare Marcello. Intanto, dopo un'attenta riflessione, Vittorio vuole parlare con Marta per convincerla a tornare insieme e ricominciare da capo. Quando però la raggiunge, riceve un'amara sorpresa: trova la moglie tra le braccia di Dante...

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.