Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 23 al 27 novembre 2020: Guarnieri e Cattaneo, un patto alle spalle di Federico!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 23 al 27 novembre 2020. Ecco le Trame della Soap per la prossima settimana.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 23 al 27 novembre 2020 su Rai1 a partire dalle 15.55.

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 23 al 27 novembre 2020

Puntata in onda Lunedì 23 novembre 2020

Stefania, infatuata del giovane Cattaneo, è sempre più desiderosa di conoscere il suo mondo. Vittorio apprende da Pietro che Beatrice ha trovato lavoro a Milano. Roberta comunica alle Veneri che non partirà, ma non sa che Marcello ha un'idea per convincere la fidanzata a non rinunciare al suo futuro. Intanto al Paradiso si pianifica l'evento "Ciclismo" con la Yermolayeva, e Gabriella, grazie anche all'aiuto di Cosimo e Agnese riesce a realizzare in pochissimo tempo una "mise" per donne in bicicletta.

Puntata in onda Martedì 24 novembre 2020

Dopo l'umiliazione subita da Adelaide, Silvia, sempre più sotto pressione, decide di affrontarla ed ha un durissimo scontro con la Contessa. Luciano finalmente prende possesso del suo nuovo appartamento e ora può pensare a costruire un futuro con Clelia. Il Paradiso intanto è in fermento per la preparazione del set in vista dell'evento con la Yermolayeva, la ciclista ingegnera russa e Vittorio, in assenza di Marta, rientra nel suo ruolo di fotografo pubblicitario, suscitando l'ammirazione del nipote Pietro...

Puntata di Mercoledì 25 novembre 2020

Marcello confessa ad Armando che Salvatore ha preso malissimo l'ipotesi di un suo trasferimento a Bologna per seguire Roberta. Al Paradiso Irene, dopo aver sottratto in sartoria dei pantaloni approfittando dell'assenza di Agnese e Gabriella, convince le Veneri a indossarli e a Vittorio viene un'idea per l'evento di sabato. Dopo l'ultimo scontro tra Adelaide e Silvia, Umberto e Luciano trovano un accordo, loro malgrado, per smussare i toni tra le due donne e così le famiglie Guarnieri e Cattaneo stringono un definitivo patto di segretezza sulla vicenda che riguarda Federico. Ma, mentre Silvia e la zia Ernesta parlano in gran segreto dell’incontro a Villa Guarnieri, qualcuno origlia…

Puntata di Giovedì 26 novembre 2020

Marcello, anche se dispiaciuto per la situazione creata, non rinuncia alla partenza e spera che con il tempo il suo amico riesca a comprendere la sua decisione. Al Paradiso si organizza l’evento con la ciclista Yermolayeva e Vittorio coinvolge anche il campione Gaiardoni, l’idolo di Armando. Maria racconta felice in atelier della sua prima volta in bicicletta, con Rocco a fare da insegnante: decisa a tornare di nuovo in sella alla bici, chiede di poter avere un paio di pantaloni che Agnese e la stilista stanno confezionando. Marcello non rivela a Roberta la sua decisione di seguirla ma lei lo scoprirà da Laura e Gabriella.

Puntata di Venerdì 27 novembre 2020

Gabriella e Laura cercano di riportare la pace tra Salvatore e Marcello. Silvia ed Ernesta comprendono che, per sapere cosa ha scoperto Stefania su Federico, devono curiosare nel suo diario. Pensano così ad un piano che, però, fallisce. Vittorio e i suoi collaboratori sono entusiasti per un titolo di giornale che annuncia l’evento del Paradiso in cui moda e ciclismo si incontreranno nel fine settimana. Salvatore e Marcello si chiariscono, tutto sembra risolto, ma il Barbieri si troverà presto a dover fare i conti con un problema del passato: il Mantovano è uscito di prigione e torna a chiedere il pagamento di un debito pregresso.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.