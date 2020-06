Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 22 al 26 giugno 2020: Silvia in crisi per il ritorno di Clelia

Anticipazioni TV

Anticipazioni delle Trame riguardanti le puntate in Replica de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 22 a venerdì 26 giugno 2020. Ecco cosa succede...

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Soap per le Puntate in Replica de Il Paradiso delle Signore in onda dal 22 al 26 giugno 2020 su Rai1 alle 15.40. Ecco il Riassunto e le Trame della quarta settimana di giugno:

Trame de Il Paradiso delle Signore dal 22 al 26 giugno 2020

Puntata in onda Lunedì 22 giugno 2020

Marcello comunica a Salvatore la sua idea di riscattare la caffetteria mentre Vittorio cerca di aiutare Clelia senza coinvolgere Luciano, poi, però, è costretto a rivelargli che la donna si trova a Milano. Marina, Venere aspirante attrice, riceve un invito alla Scala ma crede che il suo vestito non sia all'altezza e, per questo, Roberta chiede l'intervento di Gabriella e, su indicazione di Defois, in Atelier si decide di applicare all'abito dei ricami.

Puntata in onda Martedì 23 giugno 2020

Prima dell'apertura del Paradiso, Marta, Riccardo e Vittorio ammirano l'allestimento della vetrina. Salvatore, colpito da i discorsi di Defois sul futuro, valuta la proposta di Marcello con la predisposizione d'animo a sfidare la sorte, nella speranza di dare una svolta alla sua situazione lavorativa. Marina prova l'abito abbellito dal ricamo di Maria, sotto lo sguardo ammirato di Rocco. Adelaide è convinta che Ludovica e Riccardo sono sempre più vicini e quando Angela li vede baciarsi al Circolo resta turbata...

Puntata in onda Mercoledì 24 giugno 2020

A casa Cattaneo squilla il telefono: Federico che ha già avvisato di non poter trascorrere il Natale in famiglia, vuole accertarsi che la madre stia bene, avendo percepito, dal tono, in una conversazione precedente, una certa ansia in lei. E infatti Silvia conferma al figlio di essere preoccupata per la presenza di Clelia a Milano. Marcello e Salvatore, intanto, hanno fatto 12 al Totocalcio: presi dall'entusiasmo, decidono di rilevare la caffetteria e su suggerimento di Armando chi, meglio di Luciano, può dar loro una mano con il piano finanziario?

Episodio di Giovedì 25 giugno 2020

A casa Cattaneo, Silvia apprende dal marito che la Calligaris si tratterrà ancora a Milano per sostituire la Molinari. Agnese esprime ad Armando le sue perplessità sul giovane Barbieri e lui le promette di prendere informazioni sul suo conto. Al Circolo Ludovica mette in guardia Angela dopo aver notato una certa confidenza tra lei e Riccardo mentre Silvia, rosa dalla gelosia, si presenta al Paradiso dove Clelia è rientrata nei suoi vecchi panni di capocommessa e chiede ad Agnese di controllare i movimenti della donna e quelli di Luciano...

Episodio di Venerdì 26 giugno 2020

A casa Conti Marta accusa un fastidio al ventre e il marito la costringe a restare a casa. Salvatore, incoraggiato anche da Gabriella, va ad incontrare il Direttore di Banca presentatogli da Vittorio, per chiedere un prestito e poter acquistare la caffetteria; nel frattempo Marcello apprende che Armando ha scoperto il suo passato. A Villa Guarnieri Adelaide propone a Umberto di trascorrere le feste in Liguria insieme a Flavia e Ludovica Brancia e a Riccardo...

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.