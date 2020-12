Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 21 al 25 dicembre 2020: un Natale di Pace per Silvia e Federico!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 21 al 25 dicembre 2020 su Rai1 a partire dalle 15.55.

Puntata in onda Lunedì 21 novembre 2020

Natale è alle porte. A Casa Cattaneo la zia Ernesta e Stefania decidono di fare l'albero per tirare su il morale a Silvia. Dopo la rottura con Roberta, Marcello mantiene il lavoro in Caffetteria così Salvo e Laura sono costretti a licenziare Sofia Galbiati, la nuova cameriera. Tuttavia, per aiutarla, Laura la propone come Venere a Clelia. Intanto al Paradiso si cerca un'idea semplice e d'effetto per la settimana di Natale. A Casa Amato, in assenza di Agnese, Salvatore, Rocco, Armando e Marcello si organizzano per la cena della vigilia...

Puntata in onda Martedì 22 dicembre 2020

Salvatore e Laura sono preoccupati per Marcello, sofferente per amore. Invece, per amore dei suoi figli, desiderosi di trascorrere le vacanze natalizie a casa dello zio, Beatrice decide di rifiutare l'offerta di Adelaide di un soggiorno in montagna a spese del Circolo, ma si mette contro la Contessa. Silvia vorrebbe avere a tutti i costi Federico a casa per la cena della vigilia e la zia Ernesta, mentendo, la informa che il ragazzo ci sarà, mentre Luciano prega il figlio di concedere alla madre almeno il pranzo del venticinque...

Puntata di Mercoledì 23 dicembre 2020

Prima di andare in Sicilia per il periodo natalizio, Maria prepara per Rocco e Salvatore dei piatti prelibati per la sera della vigilia di Natale. Dopo aver assistito a un diverbio tra i suoi figli e il personale del Circolo, Beatrice decide di licenziarsi. Mentre Luciano parla a Federico del regalo che intende fare a Carletto, Umberto ne ha comprato uno per il giovane Cattaneo e prega Vittorio di fare da tramite per la consegna. Intanto al Paradiso, arriverà Babbo Natale: Serena e Carletto saranno i suoi Elfi. A Casa Conti si inizia a respirare un'atmosfera rilassata quando arriva la telefonata di Marta...

Puntata di Giovedì 24 dicembre 2020

La presentazione di Babbo Natale al Paradiso da vita a un momento davvero magico. Le Veneri, dopo aver scoperto che a casa Amato non è rimasto nulla di tutto quello che ha preparato Maria per la cena, fanno una sorpresa a Salvo, Rocco, Marcello e Armando, che avranno l'occasione di godersi una cena solo uomini durante la quale il capo magazziniere riceverà un regalo davvero inaspettato. Grazie all'aiuto ingegnoso di Stefania, Federico si ammorbidisce nei confronti di Clelia e accetta di andare da lei per Natale.

Puntata di Venerdì 25 dicembre 2020

Federico dice al padre Luciano della commozione di Silvia quando lui si è presentato a casa, la sera prima, e il Cattaneo lo invita a perdonare la madre una volta per tutte. Salvatore e Marcello trascorrono il Natale lavorando in Caffetteria, mentre Vittorio sceglie di portare Beatrice e i ragazzi a pranzo fuori al Circolo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.