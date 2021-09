Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 20 al 24 settembre 2021: Flora Ravasi è a Milano. Adelaide e Umberto in crisi!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 20 al 24 settembre 2021. Ecco le Trame della Soap.

Vediamo insieme le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda dal 20 al 24 settembre 2021 su Rai1 a partire dalle 15.55. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della sesta stagione della soap in onda questa settimana:

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 20 al 24 settembre 2021

Puntata in onda Lunedì 20 settembre 2021

In vetrina è in bella mostra l'ultima collezione per il Paradiso di Gabriella, che è in procinto di partire e presto verrà sostituita. Ludovica riceve la notizia che ci sono delle complicazioni per la vendita di Villa Brancia. Roberto, dopo una colluttazione con Massimo Riva, l'ex di Anna, decide di non parlarne con nessuno. Giuseppe chiede a Girolamo di portare una missiva in Germania. Adelaide e Umberto sembrano ormai tranquilli perché la morte di Achille Ravasi è stata ufficialmente derubricata a incidente. Intanto è appena giunta a Milano Flora Gentile Ravasi, la figlia di Achille.

Puntata in onda Martedì 21 settembre 2021

Ludovica e Marcello sono sempre più uniti, nonostante gli ostacoli da superare. Dopo aver perso tutti i bagagli, Flora arriva al Paradiso per rifarsi il guardaroba e stupisce le Veneri per il suo buon gusto e la sua competenza in fatto di moda. Al Circolo ha poi un appuntamento con un assicuratore che le comunica che suo padre Achille le ha lasciato una discreta somma di denaro e una lettera. Tina confessa a Gabriella che il suo matrimonio con Sandro Recalcati è finito da tempo. Umberto rivela ad Adelaide che per una coincidenza fortuita, ha scoperto che la figlia illegittima di Ravasi è a Milano.

Puntata in onda Mercoledì 22 settembre 2021

Adelaide e Umberto sono in ansia per l'arrivo della figlia di Achille Ravasi a Milano; il Guarnieri decide così di incontrare la giovane per identificarne la minaccia. Intanto, il sostituto di Gabriella dà forfait e Vittorio si trova senza uno stilista. La Rossi, la cui nuova collezione sta spopolando al Paradiso, valuta allora di rimandare la sua partenza in modo da non mettere in difficoltà il Conti. Nel frattempo Flora Ravasi chiede di poter incontrare finalmente Adelaide, essendo la Contessa l'ultima persona legata al suo defunto padre.

Puntata in onda Giovedì 23 settembre 2021

Mentre Maria riceve una lettera da Rocco, Ludovica viene a sapere che Marcello non l'ha raggiunta di proposito alla serata di gala al Circolo. Dopo un'attenta riflessione, la Brancia decide di mettere il suo amore per il Barbieri al primo posto e dimettersi dal ruolo di vice-presidentessa. Intanto Vittorio, non volendo che Gabriella rimandi ulteriormente la sua partenza, trova una soluzione temporanea per il bene del Paradiso e della Rossi. Roberto, invece, si accorge delle capacità giornalistiche di Stefania e la sprona a inseguire i suoi obiettivi. Nel frattempo Adelaide, dopo aver incontrato Flora Ravasi, confessa ad Umberto di essere molto più serena. La giovane non sembra dunque una minaccia!

Puntata in onda Venerdì 24 settembre 2021

Mentre Giuseppe prega Tina di non rivelare alla madre Agnese del suo incontro con Girolamo, Gabriella partecipa alla sua festa d'addio prima di partire per Parigi: nostalgia e momenti di commozione faranno da protagonisti! Purtroppo però, il problema riguardante l'assenza di chi ricoprirà il suo ruolo non è in realtà stato risolto. Proprio mentre Flora Ravasi sta per lasciare anche lei Milano, Vittorio sembra notare alcuni disegni dal grande potenziale che la giovane ha dimenticato al Paradiso e al Conti viene un'idea...

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.