Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 20 al 24 luglio 2020: Marta perde il bambino!

Anticipazioni delle Trame riguardanti le puntate in Replica de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 20 a venerdì 24 luglio 2020. Ecco cosa succede...

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Soap per le Puntate in Replica de Il Paradiso delle Signore in onda dal 20 al 24 luglio 2020 su Rai1 alle 15.40. Ecco il Riassunto e le Trame dell'ultima settimana di luglio:

Trame de Il Paradiso delle Signore dal 20 al 24 luglio 2020

Puntata in onda Lunedì 20 luglio 2020

Luciano ringrazia Roberta per la vicinanza a suo figlio e per il coraggio e l'attenzione dimostrati in una situazione così delicata. Continua la relazione clandestina tra Flavia e Umberto, e Adelaide, sempre più sospettosa, indaga con il nipote per capire cosa sappia sul rapporto tra i due; nel frattempo Achille Ravasi corteggia la Contessa con lo scopo di allontanarla dal cognato. Prove di una futura mamma: Marta si offre di fare per un pomeriggio da baby sitter a Carletto, il figlio di Clelia, che non sa a chi lasciarlo. Roberta, intanto, è molto combattuta: cerca di allontanare in ogni modo Marcello, anche se confessa a Gabriella di non provare più nulla per Federico che, invece, è sempre più innamorato di lei.

Puntata in onda Martedì 21 luglio 2020

Silvia rischia di tradirsi e dire a Federico la verità sulla sua condizione di salute e i Cattaneo si confrontano sul da farsi. Adelaide ha la prova che Umberto ha una relazione con Flavia ma, pur essendo ferita, per il momento decide di non rivelarlo a nessuno. Roberta, intanto, dopo aver ricevuto un biglietto dal fidanzato, ha un crollo mentre Marcello chiede consiglio a Salvatore. Marta, vedendo Carletto che sta per finire sotto una macchina, interviene per salvarlo e nonostante Clelia la sconsigli, si reca comunque in ufficio; sentendosi più affaticata del solito, decide di andare via prima dal Paradiso. In casa da sola si sente male; Vittorio la trova stesa a terra priva di sensi...

Puntata in onda Mercoledì 22 luglio 2020

Silvia confessa a Luciano di aver detto a Roberta la verità su Federico. Marta è comprensibilmente sconvolta dopo la perdita del bambino ma Vittorio cerca di rassicurarla con il suo amore e, circondata anche dall'affetto di Riccardo e dalle attenzioni delle Veneri, forse riuscirà a trovare la forza di superare un grande dolore. Adelaide, dopo aver aspettato il momento giusto, decide di vendicarsi di Umberto, proprio quando Flavia sta per affidargli ufficialmente la gestione del suo patrimonio.

Episodio di Giovedì 23 luglio 2020

Marta reagisce alla sofferenza per la perdita del bambino e, grazie all'aiuto del marito, che non smette mai di amarla e infonderle fiducia, torna al lavoro accolta al Paradiso dal caldo abbraccio delle Veneri. Ravasi, intanto, viene a sapere da Flavia della relazione clandestina tra Adelaide e Umberto, che, invano, tenta di recuperare i rapporti con la Brancia e la cognata: la contessa di Sant'Erasmo, infatti, decide di confessare tutto a Marta e Riccardo che rimangono profondamente scossi dopo aver appreso il comportamento del padre.

Episodio di Venerdì 24 luglio 2020

Vittorio invita Marta e Riccardo a essere meno duri con Umberto. Federico si impone con i genitori per andare a trovare i vecchi amici al Paradiso e in questa circostanza, Marcello incontra il giovane Cattaneo per la prima volta, sotto gli occhi di Roberta, che più tardi confessa alla Calligaris la verità sullo stato di salute del suo fidanzato. Ludovica, intanto, accusa Adelaide di aver messo in cattiva luce sua madre, ma la Contessa non intende scusarsi...

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.