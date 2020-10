Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 2 al 6 novembre 2020: Stefania Colombo è una ladra?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 2 al 6 novembre 2020. Ecco le Trame della Soap per la prossima settimana.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 2 al 6 novembre 2020 su Rai1 a partire dalle 15.55.

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 2 al 6 novembre 2020

Puntata di Lunedì 2 novembre 2020

Prima di iniziare la loro intensa giornata, Laura, Gabriella e Roberta si confrontano sui loro progetti di lavoro e sull'amore. Stefania è al suo primo giorno di prova al Paradiso e appare molto emozionata. Irene prende a cuore la giovane e si promette di aiutarla a conquistare Federico. Silvia va in visita da Umberto per ribadire che deve stare alla larga da suo figlio.

Puntata di Martedì 3 novembre 2020

Gabriella e Roberta si confrontano sulle scelte complicate che hanno di fronte. Tra Don Saverio e Armando è scontro esilarante: entrambi vorrebbero che Rocco partecipasse a una gara ciclistica per conto della rispettiva squadra. Al Paradiso viene organizzato il defilé privato per Fiorenza Gramini con gli abiti di Gabriella che Dora e Irene dovranno indossare: la carriera d ella ex Venere sembra andare a gonfie vele...

Puntata di Mercoledì 4 novembre 2020

Vittorio porta il nipote Pietro al Paradiso per fargli conoscere il suo mondo. Agnese vorrebbe che Rocco partecipasse alla gara ciclistica con la squadra di Don Saverio anziché con quella di Armando e vedendolo indeciso, affida una missione speciale a Maria. E mentre Roberta è ancora incerta sulla decisione da prendere per il suo futuro, Gabriella riceve un'allettante proposta di lavoro, ma dovrà far combaciare tutti i suoi impegni. Vittorio cerca un confronto con Beatrice in merito al rientro di Pietro in collegio; la donna, però, ribadisce che le decisioni di suo figlio spettano a lei.

Puntata di Giovedì 5 novembre 2020

Agnese ce l'ha con Rocco per aver appoggiato Armando voltando le spalle a Don Saverio, comunque il giovane si infortuna mentre si allena con la bici e deve rinunciare a gareggiare. Gabriella propone a Vittorio di disegnare una linea in esclusiva per la Gramini, ma la risposta del Conti non è quella che sperava. Stefania fa un bel colpo, una prima importante vendita che le permetterà di essere assunta al Grande Magazzino, ma poi una cliente tornerà al Paradiso dicendo di essere stata derubata…

Puntata di Venerdì 6 novembre 2020

Al Paradiso, Luciano si accorge che mancano dei soldi dalla cassa e, insieme a Clelia e Vittorio, e interroga le veneri anche loro sconvolte dalla situazione. Maria tenta di confidare il suo amore a Rocco, ma arriva Irene e rovina il momento. Tra Agnese e Armando cresce il sentimento che li unisce, ma lei ancora non riesce a lasciarsi andare. Riguardo al furto, Stefania dopo aver esitato a lungo si decide di parlare a Vittorio dei suoi sospetti...

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.