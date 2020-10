Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 19 al 23 ottobre 2020: Tragedia in Casa Conti!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 19 al 23 ottobre 2020. Ecco le Trame della Soap per la prossima settimana.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 19 al 23 ottobre 2020 su Rai1 a partire dalle 15.55.

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 19 al 23 ottobre 2020

Puntata di Lunedì 19 ottobre 2020

Marta ha ricevuto una proposta di lavoro dalla Sterling Cooper, l'agenzia pubblicitaria di New York, ma ha deciso di non accettare nonostante il marito e la zia Adelaide le suggeriscano di ripensarci. Con il pretesto che arriverà in visita la zia Ernesta, Silvia chiede a Luciano di rimanere a casa ancora un po', ma lui sembra irremovibile. Nel frattempo, le famiglie Rossi-Bergamini si sono riappacificate e c'è stata la festa di fidanzamento di Cosimo e Gabriella, mentre in caffetteria gli affari vanno a gonfie vele grazie all'idea vincente di Laura di vendere anche il gelato; così la Venere propone a Salvatore e Marcello di entrare in società con loro...

Puntata di Martedì 20 ottobre 2020

Marta comunica alla zia che il marito, a sorpresa, le ha fatto trovare il biglietto dell'aereo per New York, e quindi andrà a vivere per qualche tempo negli Stati Uniti. A casa Cattaneo fa il suo ingresso la zia Ernesta; con lei c'è anche la figlia di un cugino, Stefania Colombo, segretamente innamorata di Federico e appassionata di moda. Luciano, contrariamente a quanto annunciato in precedenza, su consiglio di Clelia e del figlio, decide di rimandare il suo trasloco. E ci sono novità per l'intraprendente Laura: si è trasferita da Gabriella e Roberta ed è entrata ufficialmente in società con Salvatore e Marcello...

Puntata di Mercoledì 21 ottobre 2020

Per Marta non sarà facile partire per gli Stati Uniti a cuor leggero sapendo di lasciare Vittorio per alcuni mesi. Luciano si sforza di simulare il matrimonio perfetto davanti alla zia Ernesta e a Stefania, impaziente di conoscere il Paradiso e quando arriva nel grande magazzino accompagnata da Silvia, la ragazza è subito attratta da quel mondo e resta incantata dai modell i della nuova collezione creati da Gabriella. Salvatore, ispirato da un'idea di Laura, decide di sondare l'interesse del Circolo per la fornitura di pasticceria, senza però coinvolgerla, facendo così infuriare la nuova socia, che poi si sfoga con Roberta. Per Marta è l'ultima notte a Milano e Vittorio le ha preparato una splendida sorpresa...

Puntata di Giovedì 22 ottobre 2020

Armando decide di non indossare più la sua fede nuziale per amore di Agnese, ma il gesto non passa inosservato! Salvatore cerca di farsi perdonare da Laura chiedendole scusa per il comportamento tenuto al Circolo, ma la nuova socia sarà disposta a passarci sopra? Marta viene accompagnata all’aeroporto dai suoi familiari: per lei è giunto il momento di partire…

Puntata di Venerdì 23 ottobre 2020

Al Paradiso sta per essere presentata la nuova collezione, tutto è pronto. La zia Ernesta racconta di aver perso la sua casa e di essere costretta a restare dai Cattaneo ancora per qualche settimana. Arriva il giorno delle elezioni della nuova presidentessa del Circolo: Adelaide ha un piano per vincere e non è disposta a rinunciare. Alla porta di Vittorio bussa Beatrice Conti, moglie di Edoardo: ha una tragica notizia per lui…

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.