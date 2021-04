Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 19 al 23 aprile 2021: Vittorio e Marta sempre più lontani!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 19 al 23 aprile 2021. Ecco le Trame della Soap.

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 19 al 23 aprile 2021

Puntata in onda Lunedì 19 aprile 2021

Irene si sente in colpa nei confronti di Maria, ma non le dice del bacio scambiato con Rocco. Marta ha un confronto aperto con Beatrice, che sembra essersi messa da parte definitivamente. Soddisfatto della serata al Circolo, Alan Sterling, l'ex capo newyorkese di Marta, chiede a Dante di organizzare un incontro con la giovane Guarnieri e Vittorio per una proposta molto allettante da fare a entrambi prima di partire. Intanto le accuse di Cosimo a Umberto sono finite anche su un giornale e Adelaide è sempre più in ansia...

Puntata in onda Martedì 20 aprile 2021

Mentre Rocco e Irene cercano di fare chiarezza sui sentimenti che provano l'uno per l'altra, Maria si dispera a causa dell'Amato. Nel frattempo Umberto, la cui reputazione è stata gravemente colpita, decide di mettersi all'opera contro Cosimo, che avrà prova del potere di cui dispone la famiglia Guarnieri. Intanto, Marta rivela a Vittorio che Sterling si è proposto di occuparsi della campagna pubblicitaria per la nuova collezione targata Paradiso. Al contrario della moglie, però, il Conti non sembra ancora pronto a tornare a lavorare al suo fianco. A fare da supervisore ai lavori ci sarà Dante e il Romagnoli è ancora deciso a conquistare il cuore della bella Guarnieri.

Puntata in onda Mercoledì 21 aprile 2021

Mentre Maria non sembra riuscire a smettere di amare Rocco nonostante quanto successo, l'Amato cerca invece invano di avvicinarsi sempre di più a Irene. Nel frattempo, Armando inizia a sospettare che Giuseppe sia coinvolto nella truffa a danno de Il Paradiso. Vittorio decide invece di organizzare una cena con il nipote Pietro e discutere insieme riguardo il futuro del ragazzo. Osservandoli, Marta non può fare a meno di provare un senso di angoscia, considerando che non potrà mai donare a Vittorio l'opportunità di essere padre. Intanto, Adelaide va da Gabriella per chiederle di fermare il marito mentre Cosimo piomba in casa Guarnieri accusando nuovamente Umberto

Puntata in onda Giovedì 22 aprile 2021

Rocco, nonostante i continui rifiuti di Irene, continua a voler approfondire il loro rapporto e così decide di invitarla a cena. La Cipriani respinge anche questa offerta e continua a mantenere il silenzio con Maria. Intanto, Armando e Gloria trovano finalmente il colpevole della truffa al Paradiso mentre Umberto chiede un favore a Dante dopo l'ennesima minaccia di Cosimo. Nel frattempo, Beatrice e Vittorio discutono del futuro di Pietro e il Conti ne approfitta per ringraziare la cognata del supporto che gli sta dando in questi giorni difficili. Intanto Marta, angosciata da oscuri pensieri, decide di fare affidamento sul padre per avere le risposte che cerca.

Puntata in onda Venerdì 23 aprile 2021

Il rapporto tra Agnese e Giuseppe si incrina ulteriormente quando il marito la informa di non poter saldare il suo debito con Salvatore; il tutto mentre i sentimenti che legano la Amato e Armando iniziano a riaffiorare. Intanto Ludovica, che ha fatto chiarezza su quello che sente per Marcello, decide di condividere con lui il suo progetto di scalata al successo nel Circolo. Nel mentre, però, il Barbieri sembra aver preso coscienza della pericolosità di aver fatto, in passato, affari con il Mantovano. Marta e Vittorio, invece, si incontrano al Paradiso, ma tra i due le cose non sembrano destinate a risolversi. Ciò non sfugge allo sguardo attento e compiaciuto di Dante, che decide di passare di nuovo all'attacco con la Guarnieri facendole una sorpresa.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.