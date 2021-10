Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 18 al 22 ottobre 2021: Tina rischia di perdere la voce!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 18 al 22 ottobre 2021. Ecco le Trame della Soap.

Vediamo le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda dal 18 al 22 ottobre 2021 su Rai1 a partire dalle 15.55. Ricordiamo che in data lunedì 18 ottobre, la soap andrà in onda eccezionalmente a partire dalle 14.00. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della sesta stagione della soap in onda questa settimana:

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 18 al 22 ottobre 2021

Puntata in onda Lunedì 18 ottobre 2021

Tina ha iniziato la cura per la sua voce e auspica di guarire in tempo per poter partecipare al film musicale propostole da Vittorio. Marcello è al primo giorno di lavoro al Circolo e se la cava bene, contrariamente a quanto si augurava Adelaide. Paola annuncia alle colleghe che Flora indosserà la divisa da Venere per studiare la clientela. Irene fa di tutto per convincere Stefania a restare con lei, mentre Veronica vuole che Gemma chieda scusa alla ragazza per essersi comportata male.

Puntata in onda Martedì 19 ottobre 2021

Salvatore suggerisce a Tina di parlare al dottor Conti del suo problema alle corde vocali. Salvatore continua a corteggiare Anna e scopre che hanno una passione che li accomuna: il grande Totò. Vittorio chiede a Brivio di convincere il produttore a modificare la sceneggiatura del film musicale: solo così Tina accetterà di farlo. Intanto Umberto è incuriosito e anche affascinato da Flora, mentre Adelaide fatica a nascondere il fastidio per la presenza della giovane figlia di Ravasi a Villa Guarnieri.

Puntata in onda Mercoledì 20 ottobre 2021

Mentre Vittorio e Roberto si impegnano per la realizzazione del nuovo numero del Paradiso Market, i genitori di Tina non smettono di farle domande su Sandro. La giovane però, si rifiuta ancora di raccontare loro la verità e continua a sviare. Salvatore invece, confessa alla sorella di essersi infatuato di Anna, che di rimando rivela a Beatrice di sentirsi indegna delle attenzioni dell'Amato. Nel frattempo, la vicinanza tra Umberto e Flora si fa sempre più intensa.

Puntata in onda Giovedì 21 ottobre 2021

Nonostante i trattamenti per la sua voce, Tina viene divorata dall'ansia. Intanto Vittorio, che ha ottenuto il consenso di Brivio per le modifiche della sceneggiatura, chiede a Tina di dare una dimostrazione del suo talento al Circolo e cantare di fronte a Brivio e il produttore. La giovane Amato però non se la sente e declina la richiesta del Conti. Nel frattempo, Armando risponde alla telefonata di una sconvolta Ernesta, che lo informa della scomparsa di Gloria! Allarmato, dopo qualche vana ricerca, al Ferraris non resta che rivolgersi a Don Saverio.

Puntata in onda Venerdì 22 ottobre 2021

Tina ha acconsentito ad esibirsi al Circolo, ma dopo si sente malissimo a causa dello sforzo. Il dottore allora la informa che la sua unica possibilità è di sottoporsi a un intervento. Disperata, Tina chiama Vittorio per comunicargli di non poter partecipare al film, confessandogli inoltre la fine del suo matrimonio con Sandro. Dopo un'estenuante ricerca, Armando riesce ad intercettare Gloria, che confessa al Ferraris di voler lasciare Milano. L'uomo sembra però avere un'idea che potrebbe farla tornare sui suoi passi. Intanto al Paradiso, grazie al supporto di Maria e Agnese, Flora presenta la prossima collezione pensata per il grande magazzino.

