Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 18 al 22 gennaio 2021: Clelia è incinta!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 18 al 22 gennaio 2021 su Rai1 a partire dalle 15.55.

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 18 al 22 gennaio 2021

Puntata in onda Lunedì 18 gennaio 2021

Agnese subisce sempre di più l'autorità di Giuseppe e sceglie di non andare al lavoro, ma Salvatore inizia a non sopportare più la prepotenza del padre. Cresce l'intesa tra Rocco e Irene, ma nel frattempo dalla Sicilia torna anche Maria al Paradiso e lui si sente confuso tra le due rivali. Gabriella e Salvo si ritrovano vicini ad accudire Agnese, mentre la stilista non si sente compresa da Cosimo. Intanto Beatrice cerca di allontanare la tentazione di innamorarsi di nuovo di Vittorio e i due concordano nel mettere una pietra tombale sui ricordi della loro giovinezza.

Puntata in onda Martedì 19 gennaio 2021

Beatrice cerca di allontanarsi da Vittorio ma, nonostante la volontà di rimuovere un sentimento in realtà mai sopito, immagina una quotidianità accanto a lui. Rocco, grazie a Don Saverio, ha trovato una sistemazione per Irene, che non può più dormire nel magazzino del Paradiso, mentre Maria è sempre più sospettosa. A casa Conti arriva una lettera appassionata di Marta che con calde parole racconta al marito della sua giornata in America e scrive che non vede l'ora di riabbracciarlo. Nel frattempo esplode la lite tra Salvo e il padre, che ha costretto ancora una volta Agnese a non andare al lavoro. Fortunatamente Gabriella è riuscita a sedare la faida tra i due uomini portando via con sé il ragazzo in Caffetteria e tra loro scatta un caldo bacio.

Puntata di Mercoledì 20 gennaio 2021

Salvatore racconta a Marcello di aver dormito in caffetteria dopo una brutta lite con il padre, ma nasconde al socio il bacio con Gabriella, mentre Agnese inizia a opporsi all'autorità di Giuseppe, soprattutto per difendere il figlio. Intanto Gabriella inventa una scusa per non stare con il fidanzato. Grazie a Rocco, Irene riesce a riconciliarsi con il padre e Maria capisce che tra i due non c'è nessuna storia clandestina. Clelia si assenta dal Paradiso per andare a ritirare le analisi che il medico le ha prescritto dopo il malore, ma scompare per troppo tempo mettendo in ansia Luciano.

Puntata di Giovedì 21 gennaio 2021

Gabriella racconta a Laura del bacio con Salvatore scattato in caffetteria. Intanto, Adelaide tenta ancora di avvertire Umberto di non fidarsi di Arturo Bergamini. Nel frattempo Rocco informa Armando che Salvatore, i cui rapporti con il padre si fanno sempre più aspri, non è tornato a casa a dormire. Il capo-magazziniere rintraccia così il ragazzo e tenta di farlo ragionare. Mentre Beatrice scopre che Marta e Vittorio non possono avere figli a causa dell'infertilità della Guarnieri, Clelia torna da Luciano per rivelargli quanto scoperto dal dottore: aspetta un bambino. Nasce finalmente la squadra ciclistica de Il Paradiso delle Signore.

Puntata di Venerdì 22 gennaio 2021

Luciano informa Vittorio della gravidanza di Clelia mentre il Conti cerca di trovare le parole per rispondere alla lettera di Marta. Quel che infatti impedisce al boss del Paradiso di rispondere con leggerezza alla moglie, è la sempre più stretta vicinanza a Beatrice. Salvatore torna a casa dopo aver parlato con Armando, ma prima chiede a Gabriella di rivedersi. Mentre Pietro, Armando e Rocco si preparano per la loro prima gara, Umberto stringe un patto con Arturo Bergamini. Purtroppo però, durante una cena organizzata a Villa Guarnieri si creerà una situazione che incrinerà gli equilibri tra le due famiglie al punto da rendere molto difficile una futura rappacificazione…

