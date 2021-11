Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 15 al 19 novembre 2021: Giuseppe se ne va, ma prima vuole vendicarsi di Armando!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 15 al 19 novembre 2021. Ecco le Trame della Soap.

Vediamo le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda dal 15 al 19 novembre 2021 su Rai1 a partire dalle 15.55. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della sesta stagione della soap in onda questa settimana:

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 15 al 19 novembre 2021

Puntata in onda Lunedì 15 novembre 2021

Tina, ignara del figlio di Giuseppe, si addossa la colpa della tensione che aleggia tra i genitori, mentre Armando ha un duro scontro con l'Amato. Marco si trattiene per un po' a villa Guarnieri, giusto il tempo di far sbollire la rabbia a suo fratello maggiore per ciò che ha combinato a Torino. Gemma è ufficialmente una Venere del Paradiso. Ludovica rivela a Flora che suo padre era un truffatore e Umberto riesce a fugare in Flora qualsiasi sospetto in merito al suo coinvolgimento nella vicenda Ravasi.

Puntata in onda Martedì 16 novembre 2021

Agnese intima al marito di organizzarsi e lasciare definitivamente la sua famiglia, ma lui cerca di ottenere, ancora di più, la benevolenza dei figli. Marco incontra per caso Gemma e tra i due è subito attrazione. Al Paradiso le Veneri accolgono Flora con entusiasmo dopo aver saputo del servizio riservato a lei sul nuovo numero della rivista e Stefania chiede di poter assistere all'intervista. Agnese racconta ad Armando tutta la verità su Giuseppe...

Puntata in onda Mercoledì 17 novembre 2021

Tina è più sollevata perché il padre ha cambiato idea sulla sua operazione, mentre Salvo è finalmente innamorato e felice. Gemma, invidiosa del rapporto di Ezio con la figlia, tira un brutto colpo a Stefania, che intanto si distingue agli occhi di Vittorio per le sue doti giornalistiche durante l'intervista a Flora. Gemma, a cena con i suoi al Circolo, incontra di nuovo Marco e ne resta colpita. Giuseppe cerca di fare pace con Agnese, ma lei non è più disposta a perdonare e gli dice che se non intende lasciare la famiglia deve avere il coraggio di dire la verità ai figli.

Puntata in onda Giovedì 18 novembre 2021

Giuseppe confessa ai figli di voler andare a vivere in Germania, sebbene continui ad omettere la verità dietro la sua decisione. Stefania scopre che Gemma non l'ha informata riguardo la cena al Circolo e le due discutono. Successivamente la ragazza ne parla con Ezio, che insieme a Veronica decide di punire Gemma. Intanto, mentre Vittorio promette ad Agnese che si prenderà cura di Tina, Giuseppe si dimette dal Paradiso. L'Amato ha però preso anche un'altra decisione: vendicarsi di Armando!

Puntata in onda Venerdì 19 novembre 2021

Agnese si confida con Don Saverio e dichiara che stavolta non potrà perdonare il marito. Intanto, Gemma cerca di riottenere l'approvazione di Ezio, ma non ci riesce del tutto. Gloria consiglia all'ex marito di non cercare di accelerare i tempi del trasferimento di Stefania a Casa Colombo, ma Ezio non sembra gradire. Nel frattempo, Adelaide scopre che dietro il corteggiamento di Marco nei confronti di una giovane borghese, si nascondono secondi fini. Giuseppe sta lasciando Milano per sempre, ma prima di salutare i figli ha un ultimo duro confronto con Armando e Agnese.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.