Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 15 al 19 marzo 2021: Ludovica e Marcello sono innamorati!

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 15 al 19 marzo 2021. Ecco le Trame della Soap per la prossima settimana.

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 15 al 19 marzo 2021

Puntata in onda Lunedì 15 marzo 2021

Al Paradiso la nuova collezione è esposta in vetrina con grande soddisfazione di Vittorio e del suo staff. Silvia fa sapere tramite un telegramma che si trasferirà definitivamente a Parigi per stare accanto a Nicoletta e alla piccola Margherita. Marcello e Ludovica tirano un sospiro di sollievo per essersi liberati del Mantovano e decidono che la loro frequentazione deve finire.

Puntata in onda Martedì 16 marzo 2021

Vittorio riceve la telefonata di Marta che si tratterrà ancora a Parigi, mentre la zia Ernesta ha in programma di tornare a Lecco insieme a Stefania, che non la prende affatto bene. Umberto comunica a Cosimo che il loro affare rischia di saltare con gravi conseguenze economiche per il giovane. Marcello e Ludovica sono lontani, ma continuano a pensare l'uno all'altra. A casa Guarnieri è tutto pronto per la grande cena a cui la stessa Marta avrebbe dovuto partecipare. La ragazza però non si presenta e uno dei commensali rimane molto deluso nel non vederla varcare la porta della sua casa natale.

Puntata in onda Mercoledì 17 marzo 2021

Nonostante qualche difficoltà, procede la convivenza tra Anna, Maria e Irene, mentre Stefania si deprime all'idea di lasciare Milano. Le amiche della ragazza sembrano però avere una proposta per lei! Nel frattempo, sebbene abbiano deciso di non frequentarsi più, Marcello e Ludovica sembrano non riuscire a stare l'uno lontano dall'altra. Intanto, Fiorenza Gramini cerca di carpire informazioni sulla vita amorosa di suo cugino Dante, l'eroe del momento; Vittorio sembra invece molto interessato lavorativamente al ragazzo.

Puntata in onda Giovedì 18 marzo 2021

Anna, Maria e Irene hanno proposto a Stefania di vivere con loro in modo da poter rimanere a Milano, ma la zia Ernesta - dopo un approfondito sopralluogo - non pensa che quello sia il posto giusto per la nipote. Intanto, Giuseppe viene coinvolto da Girolamo in un progetto ai limiti della legalità, con lo scopo di guadagnare del denaro. Nel frattempo, mentre Federico scopre dell'attuale precarietà degli accordi tra il padre e Cosimo, Dante fa una proposta sensazionale a Vittorio: mettere sul mercato americano gli abiti prodotti dal Paradiso! Mentre Stefania racconta della morte della madre a Gloria, sopraggiunge la zia Ernesta. Scopriamo così che le due donne sembrano avere dei trascorsi...

Puntata in onda Venerdì 19 marzo 2021

La zia Ernesta concede a Stefania di rimanere a Milano e di diventare coinquilina di Anna, Maria e Irene. Intanto, mentre Marcello non riesce a togliersi Ludovica dalla testa, Umberto comunica a Cosimo che il loro affare è ufficialmente saltato. Dante invece, dopo aver fatto qualche domanda al Guarnieri riguardo i suoi progetti d'affari, decide di partire spiegando a Fiorenza che si tratta di lavoro. Il Romagnoli dimentica però la sua preziosa agenda al Circolo, incustodita...

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.