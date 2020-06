Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 15 al 19 giugno 2020: tragico Lutto nella Trame della Soap!

Anticipazioni TV

Anticipazioni delle Trame riguardanti le puntate in Replica de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 15 a venerdì 19 giugno 2020. Ecco cosa succede...

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Soap per le Puntate in Replica de Il Paradiso delle Signore in onda dal 15 al 19 giugno 2020 su Rai1 alle 15.40. Ecco il Riassunto e le Trame della terza settimana di giugno:

Trame de Il Paradiso delle Signore dal 15 al 19 giugno 2020

Puntata in onda Lunedì 15 giugno 2020

Al mattino Agnese, andando al lavoro, incontra Armando e gli racconta che suo figlio è alle prese con un imminente licenziamento. Angela, dopo avere ascoltato una conversazione tra Adelaide e il nipote, lascia improvvisamente Villa Guarnieri. Tornata a casa, scopre che Marcello ha ottenuto un assegno da Umberto, come risarcimento per l'incidente da lei subito.

Puntata in onda Martedì 16 giugno 2020

Luciano al mattino si sfoga con Silvia: in assenza di Vittorio al Paradiso, a Parigi con Marta, il ragioniere deve fare continuamente riferimento a Riccardo. Angela e Marcello, intanto, sono in difficoltà per recuperare i soldi dell'affitto; Rocco, invece, rivive un momento doloroso del suo passato quando riceve il suo primo stipendio da magazziniere, ma Armando è pronto a sostenerlo moralmente. Gabriella, su consiglio di Roberta, trova finalmente le parole giuste per incoraggiare Salvatore mentre Angela tornata a lavorare al Circolo, fa capire a Riccardo il motivo del suo rancore. I Cattaneo stanno cenando a lume di candela e sembrano aver superato la crisi, ma a Milano c'è un ritorno inaspettato...

Puntata in onda Mercoledì 17 giugno 2020

È mattina presto e una donna si ferma davanti al grande magazzino di Milano ancora chiuso. Luciano, prima di andare al lavoro, ricorda a Silvia l'appuntamento per la sera al cinema dove verrà proiettato il Carosello delle Veneri. Di ritorno da Parigi, Marta e Vittorio leggono sul giornale la notizia dei funerali di Oscar Bacchini, il marito della Calligaris, la ex capocommessa del Paradiso che, dovendosi trattenere a Milano per questioni legate alla successione, chiede a Roberta di poterla incontrare.

Episodio di Giovedì 18 giugno 2020

Angela è indecisa se accettare o meno la proposta di Roberta e Gabriella di trasferirsi da loro, Marcello però la invita ad accettare. In Atelier, si presenta Vincent Defois, lo stilista mentore della Rossi arrivato a sorpresa da Parigi, entusiasta della nuova collezione di abiti creata dalla sua allieva. Clelia, intanto, ha bisogno di alcuni documenti che riguardano il defunto marito all'epoca in cui collaborava con il Paradiso ed è costretta a chiedere aiuto a Vittorio, riavvicinandosi così al suo vecchio mondo.

Episodio di Venerdì 19 giugno 2020

Angela ha accettato la proposta di trasferirsi a casa di Roberta e Gabriella. Intanto, Flavia e Adelaide continuano a tessere la loro tela per avvicinare Riccardo e Ludovica. Marcello e Salvatore ancora non hanno trovato un nuovo lavoro ma all'astuto Barbieri viene un'idea che potrebbe cambiare la loro vita. Oltre al lavoro, però, la preoccupazione del giovane Amato sembra essere il rapporto con Gabriella.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.