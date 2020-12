Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 14 al 18 dicembre 2020: Mantovano minaccia Marcello, sarà Roberta a pagare!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 14 al 18 dicembre 2020. Ecco le Trame della Soap per la prossima settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 14 al 18 dicembre 2020 su Rai1 a partire dalle 15.55.

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 14 novembre al 18 dicembre 2020

Puntata in onda Lunedì 14 novembre 2020

Agnese raccomanda a Rocco e a Salvatore di arrivare puntuali la sera per fare il Presepe. In vista della partenza Roberta comunica alle Veneri che lascerà Milano, poi si congeda da Federico, mentre Clelia è incaricata di trovare una sostituta. Intanto Vittorio sta lanciando una nuova moda: per le clienti del Paradiso sono stati preparati dei cesti natalizi omaggio contenenti prodotti deliziosi e ricercati. Marcello patteggia col Mantovano la sua libertà: la fine sembra vicina e chiede finalmente a Roberta di sposarlo...

Puntata in onda Martedì 15 dicembre 2020

Agnese non sembra affatto felice per il ritorno del marito, riapparso dopo così tanto tempo come se nulla fosse successo, e rassicura Armando che i suoi sentimenti non cambieranno. Luciano invita Federico a passare la vigilia di Natale con lui Clelia e Carletto, ma il ragazzo non si sbilancia. Al Paradiso, intanto, l'iniziativa dei cesti sta avendo un grande successo e Vittorio si convince a prolungarla. A casa Amato la presenza di Giuseppe inizia a generare attriti...

Puntata di Mercoledì 16 dicembre 2020

Giuseppe fa di tutto per riconquistare la fiducia della moglie e recuperare il rapporto con Salvatore. Adelaide non prende bene la decisione di Vittorio e Marta di rinunciare al Natale con la famiglia Guarnieri, per stare invece accanto ai nipoti, mentre Umberto vuole essere sicuro che Vittorio non parli a Marta della faccenda di Federico.

Puntata di Giovedì 17 dicembre 2020

Al Paradiso, le Veneri decidono di fare un regalo d'addio a Roberta e intanto Marcello, costretto a fornire un alibi al Mantovano per una rapina compiuta la sera prima, è sempre più in trappola e parlandone con Ludovica, capisce di dover fare una scelta drastica. Nel frattempo Agnese e Armando continuano a vivere il loro amore, ma clandestinamente...

Puntata di Venerdì 18 dicembre 2020

Il Mantovano minaccia Marcello sarà la sua Roberta a pagare se non asseconderà gli ordini. Giuseppe pian piano inizia a comprendere quanto sia importante Armando per la sua famiglia e, pur sospettando una relazione tra il Ferraris e Agnese, decide per il momento di tacere. Le Veneri organizzano una serata al ristorante per salutare Roberta e darle un regalo d’addio.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.