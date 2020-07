Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 13 al 17 luglio 2020: Federico resta paralizzato!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Soap per le Puntate in Replica de Il Paradiso delle Signore in onda dal 13 al 17 luglio 2020 su Rai1 alle 15.40. Ecco il Riassunto e le Trame della prima settimana di luglio:

Trame de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 luglio 2020

Puntata in onda Lunedì 13 luglio 2020

Ludovica scopre che Riccardo vuole aiutare Angela e nonostante sia furiosa, cerca di mantenere la calma e di apparire serena agli occhi del ragazzo. Clelia, al Paradiso, trova Roberta in lacrime. La ragazza è sempre più in crisi, visto che prova sentimenti forti sia per Federico che per Marcello. Cosimo invece vede l'anello al dito di Gabriella e la stilista gli intima di smetterla di corteggiarla: ora è una donna fidanzata. Adelaide intanto ascolta lo sfogo di Ludovica su Angela e fa intendere alla Barbieri che se non starà al suo posto, perderà il suo lavoro al Circolo.

Puntata in onda Martedì 14 luglio 2020

Federico sta per tornare a casa in licenza e Silvia vorrebbe organizzare una festa. Riccardo, Vittorio e Marta, invitati da Achille Ravasi a Torino, ricevono l'incarico ufficiale per lavorare con il Comitato Regionale Lombardo che si occuperà di Expo '61. Adelaide non è per nulla felice; è infatti stata esclusa dal progetto, per giunta da un amico come Achille.

Puntata in onda Mercoledì 15 luglio 2020

Saputo dell'incidente di Federico e dell'improvvisa partenza di Luciano per Bolzano, Marta e Vittorio si precipitano a Casa Cattaneo e propongono a Silvia di trascorrere l'Epifania insieme al Paradiso, chiuso per la festa al pubblico, ma dove Clelia e le Veneri si preparano a fare l'inventario. Marcello non sa come comportarsi con Roberta dopo la brutta notizia che riguarda il suo fidanzato mentre Silvia, preoccupata per la sorte del figlio, non vede di buon occhio la vicinanza tra i due giovani. Riccardo, invece, sembra molto interessato alle vicende di Angela, ma Ludovica, sempre attenta ai movimenti del giovane Guarnieri, non ha intenzione di farsi da parte. Luciano, intanto, mente alla moglie sulle reali condizioni di salute di Federico.

Episodio di Giovedì 16 luglio 2020

Silvia, preoccupata per il figlio, cerca conforto in Agnese, mentre Roberta confida a Gabriella la sua ansia per il ritorno di Federico. Marta, intanto, fissa una visita di controllo dal ginecologo ma, contro il parere della zia Adelaide, tiene Vittorio all'oscuro. Armando, facendo fare esercizi di lettura a Rocco su un foglio di giornale, scopre una notizia inquietante che potrebbe riguardare Giuseppe Amato e ne informa il figlio Salvatore. Federico finalmente torna a casa accompagnato da Luciano; Silvia e Roberta, nel rivederlo, rimangono scioccate dalle sue condizioni...

Episodio di Venerdì 17 luglio 2020

Roberta racconta ad Angela e a Gabriella la tremenda sensazione che ha provato nel rivedere Federico su una sedia a rotelle. Il ragazzo, infatti, potrebbe rimanere paralizzato per sempre, ma i genitori decidono di non rivelargli la cruda realtà. Flavia mette Umberto alle strette, promettendogli il suo patrimonio solo se la loro relazione diventerà ufficiale; Achille Ravasi nota uno sfioro di mano fra i due e inizia a insinuare dubbi in Adelaide. Salvatore e Rocco chiedono aiuto ad Armando affinché si attivi per avere informazioni su Giuseppe, che sembra sparito nel nulla. Vittorio viene a sapere da Luciano la verità su Federico, che in un sogno angoscioso rivive il momento della caduta che gli ha provocato la frattura della vertebra.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.