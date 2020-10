Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 12 al 16 ottobre 2020: Gabriella e Cosimo, è guerra tra le famiglie!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 12 al 16 ottobre 2020 su Rai1 a partire dalle 15.55.

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 12 al 16 ottobre 2020

Puntata di Lunedì 12 ottobre 2020

Luciano è in ansia per l'arrivo della nuova collezione, che Vittorio dovrà trovare al Paradiso al suo rientro da New York, dove sta trascorrendo le ultime ore della sua luna di miele con Marta. E' in ansia anche Gabriella riguardo alla sua festa di fidanzamento con Cosimo. Non nasconde la sua agitazione Adelaide, in vista delle votazioni per il rinnovo della presidentessa al Circolo dove ha tutti gli occhi dei soci puntati addosso.

Puntata di Martedì 13 ottobre 2020

Gabriella è concentrata sulla festa di fidanzamento con Cosimo e sull'arrivo dei suoi genitori a Milano per l'occasione. Adelaide cerca di tenere alta la sua reputazione di presidentessa del Circolo, ma ha di fronte una rivale che le dà filo da torcere. Marta fa ritorno al Paradiso insieme a Vittorio e parla di New York con grande entusiasmo. Luciano prende una decisione molto importante per il suo futuro e quello di Clelia e lo comunica a Silvia, che forse sperava ancora di poter salvare il suo matrimonio...

Puntata di Mercoledì 14 ottobre 2020

Vittorio inizia a capire che forse il futuro di Marta potrebbe essere a New York e non vorrebbe tarparle le ali. Dopo averlo annunciato a Silvia, Luciano comunica la sua decisione di andare via di casa anche a Federico che sembra rasserenato riguardo alla scelta del padre, ancor più perché il ragazzo in questo momento è molto impegnato sia con Adelaide per l'elezione della presidentessa al Circolo sia al Paradiso, con Marta, alla ricerca di una testimonial per il lancio della nuova collezione...

Puntata di Giovedì 15 ottobre 2020

In vista del fidanzamento, i genitori di Gabriella conoscono Cosimo e la sua famiglia, ma nascono subito incomprensioni tra i rispettivi famigliari e così la festa di fidanzamento di Cosimo e Gabriella è seriamente a rischio: a pesare sono le differenze sociali tra le due famiglie. Laura ha perso casa e prega Roberta e Gabriella di affittarle una stanza. Adelaide ha un faccia a faccia con Fiorenza, la sua rivale per la presidenza del Circolo, dopo di che la contessa accetta la proposta di Marta, Federico e Vittorio: quella di dare il volto alla campagna de Il Paradiso. Marcello organizza una serata romantica per Roberta, ma la sua passionalità finirà per rovinare tutto.

Puntata di Venerdì 16 ottobre 2020

Roberta, delusa, racconta a Gabriella come è finita la serata con Marcello, mentre la Rossi confida all’amica le difficoltà che sta attraversando. Umberto è entusiasta perché è riuscito finalmente a riprendersi la Banca Guarnieri. Tutto è pronto al Paradiso per il servizio fotografico di Adelaide, “modella” per la nuova campagna pubblicitaria del grande magazzino. Gabriella e Cosimo, grazie all'intervento di Vittorio, confermano il loro patto d’amore. Marcello e Roberta si confrontano e riescono a chiarirsi.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.