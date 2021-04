Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 12 al 16 aprile 2021: Cosimo accusa Umberto di essere un assassino!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 12 al 16 aprile 2021 su Rai1 a partire dalle 15.55.

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 12 al 16 aprile 2021

Puntata in onda Lunedì 12 aprile 2021

Dopo la telefonata di Beatrice, Marta si mette in viaggio per Milano. Cosimo continua a leggere in modo ossessivo la lettera del padre, in particolare laddove viene citato Umberto Guarnieri e si chiede che cosa avesse scoperto su di lui. Persino Federico non riesce a calmarlo. Al Paradiso si festeggia Rocco vincitore della gara di ciclismo, le Veneri invitano Nino al cinema nel tentativo di avvicinarlo a Dora, mentre rispuntano fuori gli abiti sottratti da Giuseppe, ma con dei difetti che prima non presentavano...

Puntata in onda Martedì 13 aprile 2021

Beatrice viene a sapere che Marta conosce la verità su quanto è successo tra lei e Vittorio. Intanto, Marta è tornata a Villa Guarnieri. Al Paradiso iniziano a serpeggiare dubbi sul fatto che ci sia stato un tentativo di contraffazione di alcuni abiti e Giuseppe, sentendosi in trappola, se la prende col suo socio, mentre Armando decide di vigilare sul magazzino. Nino va all'appuntamento con le Veneri per andare al cinema ma scappa subito dopo aver visto il film e Dora ci resta male...

Puntata in onda Mercoledì 14 aprile 2021

Romagnoli informa Umberto e Adelaide di aver consigliato il Circolo per un importante evento con degli investitori stranieri, tra cui sarà presente anche un personaggio molto importante. Entusiasta, Adelaide si cimenta subito nei preparativi dell'evento al circolo, coinvolgendo anche Ludovica, ma guardandosi bene dall'includere Fiorenza. Dopo aver parlato con il Guarnieri e la Contessa, Dante incontra con sua sorpresa Marta. Nel frattempo, Vittorio e la moglie non smettono di pensarsi a vicenda, ma continuano a mantenere le distanze. Dora sembra sempre più presa da Nino e ciò non passa inosservato all'occhio vigile delle Veneri, che iniziano a cercare informazioni sul ragazzo, scoprendo che è un seminarista! Giuseppe tenta di incastrare Irene riguardo gli abiti del Paradiso contraffatti e decide di mettere la pulce nell'orecchio di Armando, informandolo che la Cipriani è in cerca di un abito per un evento alla Fiera.

Puntata in onda Giovedì 15 aprile 2021

Giuseppe ha messo la pulce nell'orecchio ad Armando su Irene. Successivamente, il caso vuole che il capo-magazziniere sorprenda proprio Irene mentre nasconde un abito. Il Ferraris è così portato a pensare che i sospetti dell'Amato siano fondati. Nel frattempo, Cosimo è sempre più sospettoso quando riceve un cablogramma dagli Stati Uniti che parla di Umberto. Dato il suo comportamento paranoico, sia Gabriella che Ludovica non possono fare a meno di essere in ansia per lui.

Puntata in onda Venerdì 16 aprile 2021

Dante cerca di modificare il discorso di Umberto - scritto da Federico - con lo scopo di mettere in cattiva luce Vittorio. Fortunatamente, però, il pronto intervento di Beatrice impedirà che il Romagnoli porti a termine il suo piano. Nel frattempo, le Veneri scoprono che Nino è un seminarista e tentano in tutti i modi di allontanare Dora da lui. La giovane però sembra ormai irrecuperabile: è innamorata persa! Vittorio vorrebbe che le cose tra lui e Marta tornassero come prima, ma la Guarnieri non sembra ancora pronta a perdonarlo. Intanto Armando, caduto nella trappola di Giuseppe, è sempre più sospettoso nei confronti di Irene. Mentre Rocco è intento a confortare la Cipriani, accade qualcosa di inaspettato. Durante l'evento al Circolo, Cosimo irrompe come un ciclone, iniziando ad inveire come un folle contro Umberto e accusandolo della morte di Achille Ravasi!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.