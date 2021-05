Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 10 al 14 maggio 2021: Marcello ha mentito a tutti mentre Vittorio e Marta...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 10 al 14 maggio 2021. Ecco le Trame della Soap.

Scopriamo le Anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 10 al 14 maggio 2021 su Rai1 a partire dalle 15.55.

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 10 al 14 maggio 2021

Puntata in onda Lunedì 10 maggio 2021

Vittorio ripensa al riavvicinamento tra lui e Marta, ma riaverla tra le braccia non è bastato a rimettere le cose come prima, mentre Marta prende una decisione definitiva nei confronti di Dante. Cosimo vuole riparare ai suoi errori e chiede scusa a Salvatore davanti a Gabriella, per come si è comportato al Circolo nei suoi confronti. Ludovica e Marcello si consumano di passione, prima dell'addio, ma il barista non ha altra scelta che lasciare Milano per sfuggire al carcere: il piano di fuga, che Armando e Salvo hanno preparato, è pronto.

Puntata in onda Martedì 11 maggio 2021

Agnese intuisce, da alcune battute di Giuseppe, che Marcello ha problemi con la giustizia e costringe Armando e Salvatore a confessare la verità sul ragazzo. Cosimo affronta Umberto e gli chiede scusa per le accuse infondate, urlate da lui davanti a tutti, dimostrando a Gabriella il suo sforzo di volersi risollevare. Al Paradiso, le Veneri commentano la sintonia tra Rocco e Maria, mentre Marta e Vittorio si fanno vedere insieme affiatati, nonostante le cose tra loro non vadano a gonfie vele.

Puntata in onda Mercoledì 12 maggio 2021

Mentre tutti pensano che Marcello sia già partito per l'Australia, in realtà il Barbieri prende una decisione che cambierà la sua vita. Intanto, Marta si confida con Federico, mostrandosi fiduciosa per le sorti del suo matrimonio. Per Dora arriva il momento di scoprire la dura verità sul conto di Nino e ne esce a pezzi. Nel frattempo, Rocco e Maria si godono la loro storia d'amore, mentre Ludovica scopre che Marcello è in prigione a Milano. La Brancia allora non perde tempo e grazie a un avvocato riesce a far visita al giovane. Marta e Vittorio capiscono finalmente che non possono fare più a meno l'uno dell'altra ed è inutile continuare a perdere tempo.

Puntata in onda Giovedì 13 maggio 2021

Ludovica è decisa a salvare Marcello dal suo destino; Armando, preoccupato anche lui per il ragazzo, va a trovarlo in carcere. Cosimo confessa a Gabriella di voler lasciare Milano per iniziare una nuova vita, fiducioso di portare la sua famiglia con sé. Intanto, Marta e Vittorio si riavvicinano sempre di più, anche se per il momento sembra ancora difficile ritrovare la chimica di un tempo. Mentre invece Rocco informa tutti di essersi fidanzato con Maria, Gloria è impegnata a offrire una spalla su cui piangere a Dora e Stefania: giù di morale a causa dei loro ultimi flop sentimentali.

Puntata in onda Venerdì 14 maggio 2021

Giuseppe spinge Rocco a contattare il padre di Maria per ufficializzare il loro fidanzamento anche nella loro amata Sicilia. Intanto, Gabriella informa Salvatore del fatto che potrebbe lasciare Milano insieme a Cosimo, mentre proprio quest'ultimo conforta Ludovica, decisa ad aiutare Marcello costi quel che costi. Stefania si sta affezionando sempre di più a Gloria e decide insieme alle altre ragazze di invitare la capocommessa a cena nel loro appartamento. Nel frattempo, Marta e Vittorio sembrano essere tornati quelli di una volta, ma un nuovo imprevisto potrebbe minare la felicità ritrovata...

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.