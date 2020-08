Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 10 al 14 agosto 2020: Angela riabbraccia suo Figlio!

Anticipazioni TV

Anticipazioni delle Trame riguardanti le puntate in Replica de Il Paradiso delle Signore in onda dal 10 al 14 agosto 2020, rivelano che Angela riabbraccerà suo figlio mentre Marta e Vittorio inizieranno ad avere dubbi su Ravasi...

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 10 al venerdì 14 agosto 2020 su Rai1 alle 15.30.

Trame de Il Paradiso delle Signore dal 10 al 14 agosto 2020

Puntata in onda Lunedì 10 agosto 2020

Angela riceve una convocazione da Lo Monaco, l'avvocato incaricato di cercare suo figlio. Continua la turbolenta convivenza tra Umberto e Adelaide; così, per stemperare la tensione Marta e Riccardo organizzano una cena di famiglia. Clelia confessa a Luciano di avere scoperto che lui non è il padre di Federico; nel frattempo il ragazzo lavora con entusiasmo al Paradiso: ispirato da un articolo di giornale sulla nascita delle Frecce Tricolori, propone a Vittorio di invitare uno dei piloti nel grande magazzino milanese.

Puntata in onda martedì 11 agosto 2020

Marcello e Roberta sospettano che Angela stia nascondendo qualcosa. Rocco, incoraggiato da Armando e deciso a conquistare Marina senza ricorrere a sotterfugi, le rivela che tra lui e Irene c'era un patto studiato per farla ingelosire. Salvatore, invece, comincia a non sopportare che Gabriella lavori a stretto contatto con Cosimo. Marta confida a Vittorio e al fratello i suoi dubbi su Ravasi che, pur mostrandosi degno di fiducia agli occhi di Adelaide, utilizza i soldi delle Brancia per i suoi interessi.

Puntata in onda mercoledì 12 agosto 2020

Al Paradiso, dove oggi è previsto l'arrivo di Ivan Balzano, tenente della Pattuglia Acrobatica Nazionale, Clelia distribuisce alle Veneri il foulard ispirato alle neonate Frecce Tricolori, disegnato da Gabriella. A Villa Guarnieri, Ravasi, con un regalo molto pregiato, riesce a sedurre Adelaide, sotto lo sguardo impotente di Umberto. Marina accetta un invito al cinema da parte di Rocco che cerca di fare breccia nel cuore della ragazza. Intanto Angela riesce ad avere notizie di suo figlio, ma scopre che non potrà mai rivederlo perché è stato adottato e si apre con Riccardo, l'unica persona in grado di comprendere il suo dolore.

Puntata in onda giovedì 13 agosto 2020

Silvia e Luciano cercano di tenere nascosti i loro problemi per amore di Federico, ma non sempre ci riescono. Dopo aver confessato tutto a Roberta, Angela confida anche a Gabriella dell'esistenza di un figlio, mentre Riccardo cerca un modo per farglielo incontrare. Secondo appuntamento per Rocco e Marina, che si presentano a un brindisi in caffetteria organizzato da Federico per festeggiare il suo primo articolo sul Paradiso.

Puntata in onda venerdì 14 agosto 2020

Al Paradiso, una delle Veneri soffre di una grande inquietudine... Gabriella, per non far ingelosire Salvatore, non rivela di aver visto Cosimo al circolo la sera prima, ma Marcello lo viene a sapere. Federico si gode il successo per il suo articolo. Angela – con l’aiuto di Riccardo – riesce alla fine a incontrare il figlio, ma sa che lo perderà e così compie un gesto estremo…

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.