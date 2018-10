Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: da lunedì 5 a venerdì 9 novembre 2018

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 5 a venerdì 9 novembre 2018 su Rai1 alle 15.30.

Vittorio è distrutto dalla fuga di Andreina e si mette immediatamente sulle sue tracce, ignaro che anche l’investigatore Bonanni la stia cercando dietro commissione di Umberto Guarnieri.

Agnese è pronta a rendere un vero inferno la vita di Elena, tanto da portare la giovane a pentirsi di aver lasciato la Sicilia. Vittorio e Marta ottengono un importante riconoscimento per l’allestimento delle vetrine al Paradiso ma Vittorio, in pena per Andreina, non appare entusiasta quanto Marta. Riccardo Guarnieri umilia ancora una volta Nicoletta e la giovane, sconvolta e disperata, decide di non dirgli che aspetta un bambino.

Il prestigioso riconoscimento ottenuto da Marta rende orgoglioso Umberto, ma allo stesso tempo rende più difficile portare avanti il suo piano contro il Paradiso: continuerà con il suo gioco pur sapendo di distruggere i sogni e la carriera della figlia?

Antonio Amato vuole fare un regalo ad Elena e la fa aiutare delle Veneri nella scelta. Umberto Guarnieri riesce ad ottenere un’informazione che gli permetterà finalmente di mettere le mani sul Paradiso. Silvia crede che Riccardo debba sposare Nicoletta, anche se non la ama; Luciano, però, interviene con una soluzione che potrebbe finalmente chiudere la questione.

Riccardo dice la verità a Marta sulla condizione di Nicoletta Cattaneo: è incinta! La reazione della sorella non sarà quella attesa dal ragazzo. Andreina contatta Vittorio e ancora una volta cerca di convincerlo a lasciare Milano per partire con lei. Marta prova a fermarlo, ma l’uomo sembra deciso ad andare da lei prima che sia troppo tardi…